Nisan ayında perde çocuklar için açılıyor
9-17 Nisan tarihleri arasında İstanbul Akasya AVM Kültür Sanat’ta gerçekleştirilecek ‘TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri’nde toplam 9 oyun, ücretsiz sahnelenecek.
Oyunları izleyebilmek için AVM’nin zemin katında yer alan stantta etkinlik günü ücretsiz kayıt yaptırmak yeterli olacak.
Oyun takvimi ise şu şekilde:
9 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Benim Güzel Pabuçlarım
10 Nisan Pazar 13.00-16.00: Kırmızı Başlıklı Kaz
11 Nisan Pazartesi 13.00-16.00: Uçmak İstiyorum
12 Nisan Salı 13.00-16.00: Sportmen Kral
13 Nisan Çarşamba 13.00-16.00: Her şey Elimizde
14 Nisan Perşembe 13.00-16.00: Dünyayı Kurtaran Çocuk
15 Nisan Cuma 13.00-16.00: Cesur Farecik
16 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Küçük Prens ve Çiçek
17 Nisan Pazar 13.00-16.00: Alaadin'in Sihirli Lambası