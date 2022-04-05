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Çocuk
Haber Giriş: 05.04.2022 - 17:51 | Son Güncelleme:

Nisan ayında perde çocuklar için açılıyor

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Nisan ayında perde çocuklar için açılıyor

9-17 Nisan tarihleri arasında İstanbul Akasya AVM Kültür Sanat’ta gerçekleştirilecek ‘TV+ Çocuk Tiyatrosu Günleri’nde toplam 9 oyun, ücretsiz sahnelenecek.

Oyunları izleyebilmek için AVM’nin zemin katında yer alan stantta etkinlik günü ücretsiz kayıt yaptırmak yeterli olacak.

Oyun takvimi ise şu şekilde:

9 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Benim Güzel Pabuçlarım

10 Nisan Pazar 13.00-16.00: Kırmızı Başlıklı Kaz

11 Nisan Pazartesi 13.00-16.00: Uçmak İstiyorum

12 Nisan Salı 13.00-16.00: Sportmen Kral

13 Nisan Çarşamba 13.00-16.00: Her şey Elimizde

14 Nisan Perşembe 13.00-16.00: Dünyayı Kurtaran Çocuk

15 Nisan Cuma 13.00-16.00: Cesur Farecik

16 Nisan Cumartesi 13.00-16.00: Küçük Prens ve Çiçek

17 Nisan Pazar 13.00-16.00: Alaadin'in Sihirli Lambası

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