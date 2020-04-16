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Haber Giriş: 16.04.2020 - 17:23,Son Güncelleme:

Nilüfer - Caddelerde Rüzgar akor ve gitar ritimleri

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Nilüfer - Caddelerde Rüzgar akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Nilüfer'in sevilen şarkısı Caddelerde Rüzgar'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!

Bm

Caddelerde rüzgar aklımda aşk var

F#

Gece yarısında eski yağmurlar

Bm

Şarkı söylüyorlar sessiz usulca

F#                                      Bm

Özlediğim şimdi çok uzaklarda 

Bm

Deli dolu günler hayat güzeldi

F#

Kahkahalarıyla günler geçerdi

Bm

Ellerim uzanmaz dokunamam ki

F#                                    Bm

Özlediğim şimdi çok uzaklarda 

Em

O da özlüyormuş benim bir tanem

Bm

Çok üşüyormuş ben olmayınca

F#                                    Bm

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