Nilüfer - Caddelerde Rüzgar akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Nilüfer'in sevilen şarkısı Caddelerde Rüzgar'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!
Bm
Caddelerde rüzgar aklımda aşk var
F#
Gece yarısında eski yağmurlar
Bm
Şarkı söylüyorlar sessiz usulca
F# Bm
Özlediğim şimdi çok uzaklarda
Bm
Deli dolu günler hayat güzeldi
F#
Kahkahalarıyla günler geçerdi
Bm
Ellerim uzanmaz dokunamam ki
F# Bm
Özlediğim şimdi çok uzaklarda
Em
O da özlüyormuş benim bir tanem
Bm
Çok üşüyormuş ben olmayınca
F# Bm
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