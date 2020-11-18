Nil İsminin Anlamı Nedir? Nil Ne Demek?

Nil hem telaffuz olarak hem de anlam açısından beğeni toplayan bir isimdir. Özellikle kız çocukları için Asya ile beraber güzel bir anlam taşımaktadır. Bu iki isim ile beraber kullanılabilir. Tabii sadece bebeklerin ismi için değil aynı zamanda farklı amaçlar doğrultusunda da değerlendirilebilir.

Nil İsminin Anlamı

Nil Türkçe olarak ‘mavi’ ya da ‘lacivert’ anlamları taşımaktadır. Bu anlamları bilmek suretiyle özellikle kız çocuklarının ismini Nil koyabilirsiniz. Aynı zamanda edebi eserlerde ya da farklı şehirlerde de bu isim geçmektedir. Sosyal yaşamda çok fazla kullanılmasa bile, yazılı olarak pek çok değişik yerde geçen bir kelimedir.

Nil Ne Demek?

Aslına bakılırsa Nil iki farklı anlama gelmektedir.

- En çok kullanılan anlamıyla mavi ya da lacivert şeklinde karşılığını bulur,

- Aynı zamanda Mısır'dan geçerek Akdeniz'e dökülen bir nehrin ismidir,

Ancak her iki açıdan da mavi ve lacivert anlamının çıktığını söylemek mümkün. Diğer taraftan Nil ismi bebekler için Asya ya da Sevde isimleriyle beraber bir arada kullanılabiliyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime olmamasının yanı sıra kız çocuklarına bu ismi koymakta herhangi bir sakınca bulunuyor.