Nikotin sakızı nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Nikotin sakızının yararları ve zararları nelerdir

Nikotin sakızı dışında sigarayı bırakmaya yardımcı olan diğer ürünlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Elektronik sigara 2- Nikotin bandı 3- Nikotin Poşeti

4- Nikotin Pastili

Nikotin Sakızı Nedir?

İlk kez 1992 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde ''nicotine gum'' adıyla satışa çıkarılan nikotin sakızı, sigarayı bırakmaya yardımcı olan bir üründür. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir ürün olan nikotin sakızları, vücudun ihtiyaç duyduğu nikotin oranını karşılar. Yetişkinlere yönelik bir ürün olan bu sakızların 18 yaşın altındaki kişilere satılması yasaktır.

10'lu ve 12'li paketin dışında 15 ve 30 sakızdan oluşan tabletler de mevcuttur. Bu tabletler hem eczanelerden hem de online mağazalardan satın alınabilir.

Gastrit, ülser ve şeker hastası olanların nikotin sakızını doktor kontrolünde kullanmaları gerekir. Bu ürün takma diş kullanan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

Nikotin Sakızı Ne İşe Yarar?

Nikotin sakızları, hayati organlara zarar veren ve kişinin yaşam kalitesini düşüren sigara içme alışkanlığından kurtulmanıza yardımcı olur. Sonuç alabilmek için her gün en az 8 nikotin sakızı çiğnenmelidir. Bu ürün sayesinde kişinin sigara içme isteği giderek azalır ve 2 - 3 ay içinde tamamen biter.

Bu sakızlar sigara içilmeyen kapalı ortamlarda da çiğnenebildiği için kişinin nikotin ihtiyacını he yerde karşılamasını sağlar. Dumansız bir ürün olduğu için de kullanımı son derece pratiktir.

Nikotin Sakızı Nasıl Kullanılır?

Nikotin sakızı yoğun bir tada sahip olduğu için aç karnına çiğnenmemesi gerekir. Bir sakızın çiğnenme süresi ortalama 20 - 25 dakikadır. Sakızın tadı giderek acılaştığı için daha 20 - 25 dakikadan sonra çiğnenmemesi gerekir.

Bir günde yirmiden fazla sigara içen kişilerin 4 mg'lik nikotin sakızı çiğnemeleri tavsiye ediliyor. 2 - 3 hafta geçtikten sonra 2 mg'lık tabletlere geçilmeli. 2 ay sonra ise nikotin sakızları da bırakılmalı. Çünkü uzmanlara göre nikotin sakızlarının da bağımlılık yapma riski var.

Reçetesiz satılan bu ürünlerin kullanma talimatları mutlaka okunmalı ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olunmalı. Günde en faza 20 - 22 tane nikotin sakızı çiğnenmeli ve bu sayı periyodik aralıklarla azaltılmalı.

Nikotin sakızlarını çiğnedikten sonra yutmak birçok sağlık sorununa yol açabilir. Sakızların soluk borusuna ve akciğerlerine yapışma riski bulunduğu için kesinlikle yutulmamalıdır. Sakızı çiğnerken bir yandan sigara içilmemelidir. Bu, çok fazla nikotinin kana karışmasına neden olacağı için sağlık sorunlarına yol açabilir.

Nikotin Sakızının Yararları Nelerdir?

Sigara içmek beyne, kalbe ve akciğerlere zarar verir. Başta kanser olmak üzere birçok ölümcül hastalığa yakalanma riskini arttırır. Nikotin sakızı ise sigara bağımlılığından kurtulmanıza yardımcı olur.

Nikotin Sakızının Zararları Nelerdir?

Kullanma talimatına uymayan kişilerde nikotin sakızının belli başlı yan etkileri görülebilir. Bu yan etkilerin başında midede ekşime, yanma ve bulantı geliyor. Baş ağrısı ve baş dönmesi de en sık rastlanan yan etkiler arasında yer alıyor. Bir günde kullanması gerekenden daha fazla nikotin sakızı kullanan kişilerde ishal ve kusma şikayetleri de görülebilir. Bu gibi durumlarda nikotin sakızı kullanımına ara verilmelidir.