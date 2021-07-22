Nihan isminin anlamı nedir? Nihan ne demek? Nihan adının özellikleri, analizi ve kökeni

Nihan kız çocuklarına verilen isimler arasında gelmektedir. Bu isim fazla kişide bulunmamaktadır. Bu kapsamda anne ve babaların Nihan ismi tercihleri giderek artmaktadır.

Nihan İsminin Anlamı Nedir? Nihan Ne Demek?

Nihan ismi sırlı ve gizli durumları ifade etmektedir. Ayına zamanda gizli ve saklı anlamları da içermektedir.

Nihan İsminin Özellikleri

Bir şeyler ortaya koymayı ve üretmeyi severler. Kendine has belirli kişilikleri vardır. Kendilerine güven konusunda iddialıdır. Olaylara değişik pencerelerden bakmaktan hoşlanırlar. Yaptıkları her işte ilk benimsedikleri azim unsurudur. Sistemli ve düzenli bir hayatı tercih ederler. Okumak ve yazmak hoşlarına gider. Günlük tutmaktan hoşlanırlar.

Nihan İsminin Analizi

İş dünyasını iyi gözlemler. Bir işi bitirmeden diğerlerine geçmesi sıkıntı olabilir. Yani maymun iştahları bazen kendilerini sıkıntıya sokar. 57 Analiz sayısıdır.

Nihan Adının Kökeni

Nihan adı, Farsça dil ailesinden gelmekte olan bir addır.

Nihan İsminin Yanına Yakışan İsimler

Nihan adı genelde tek başına kullanılır. Ancak yanına başka bir isimde verilebilir.

Nihan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Nihan adı Kur’an'da geçmemektedir.