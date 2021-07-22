Nihan isminin anlamı nedir? Nihan ne demek? Nihan adının özellikleri, analizi ve kökeni
Çocuklara isim koymak ve onlara kıymetli bir isim vermek önemli bir iştir. Bu bakımdan anne ve babalar tarafından pek çok isim inceleme altına alınmaktadır. Nihan ismi son zamanlarda aranan isimler içinde bulunmaktadır. Peki, Nihan ismi ne anlama gelmektedir? Nihan ismi çok kullanılıyor mu? Nihan adı kız bebeklere mi verilir? İşte, Nihan adının kökü ve anlamı hakkında detaylar.
Nihan kız çocuklarına verilen isimler arasında gelmektedir. Bu isim fazla kişide bulunmamaktadır. Bu kapsamda anne ve babaların Nihan ismi tercihleri giderek artmaktadır.
Nihan İsminin Anlamı Nedir? Nihan Ne Demek?
Nihan ismi sırlı ve gizli durumları ifade etmektedir. Ayına zamanda gizli ve saklı anlamları da içermektedir.
Nihan İsminin Özellikleri
Bir şeyler ortaya koymayı ve üretmeyi severler. Kendine has belirli kişilikleri vardır. Kendilerine güven konusunda iddialıdır. Olaylara değişik pencerelerden bakmaktan hoşlanırlar. Yaptıkları her işte ilk benimsedikleri azim unsurudur. Sistemli ve düzenli bir hayatı tercih ederler. Okumak ve yazmak hoşlarına gider. Günlük tutmaktan hoşlanırlar.
Nihan İsminin Analizi
İş dünyasını iyi gözlemler. Bir işi bitirmeden diğerlerine geçmesi sıkıntı olabilir. Yani maymun iştahları bazen kendilerini sıkıntıya sokar. 57 Analiz sayısıdır.
Nihan Adının Kökeni
Nihan adı, Farsça dil ailesinden gelmekte olan bir addır.
Nihan İsminin Yanına Yakışan İsimler
Nihan adı genelde tek başına kullanılır. Ancak yanına başka bir isimde verilebilir.
Nihan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Nihan adı Kur’an'da geçmemektedir.