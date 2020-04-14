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Haber Giriş: 14.04.2020 - 01:27 | Son Güncelleme:

Nihal İsminin Anlamı Nedir? Nihal Ne Demek?

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Nihal İsminin Anlamı Nedir? Nihal Ne Demek?
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Nihal ismi Türkçede yazılan ve en çok kullanılan özel adlar arasında yer almaktadır. Kız çocukları için kullanılan bu isim özellikle anne ve babaların internetten çok sık araştırdığı isimler içerisinde yer alıyor. Anlamını öğrenmek için pek çok ebeveyn bilgi almak için araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Nihal isminin anlamı nedir? Nihal ne demek? İşte detaylar.

Nihal Farsça kökenli bir isim olarak öne çıkmaktadır. Uzun bir dönemdir Türkiye'de yer alan bu isim özellikle okunuşu ve telaffuzu ile hoş bir etki yaratıyor. Kız çocukları için en güzel isimler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu açısından ismin anlamına bakıldığında ‘Fidan, taze sürgün’ şekilde yer aldığı görülmektedir.

 Nihan Ne Demek?

 Nihal Türkçede yer alan ve kız çocukları için en çok beğeni toplayan isimlerden biridir. Son dönemlerde ise oldukça popüler hale geldi ve internet üzerinden sıkça araştırmaya başlandı. Farklı anlamları ile beraber siz de kız çocuğunuz için bu güzel ismi kullanabilirsiniz.

 - Fidan, taze sürgün,

 - İnce ve düzgün vücutlu sevgili,

 Nihal ismi tek başına kullanılabilen bir ad olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda uyumlu şekilde tercih edebileceğiniz bir isim ile beraber de bir arada kullanılabilir. Kız çocuklara yakışan ve karakteristik özelliği ile anlamları eşliğinde beğeni toplayan bir isimdir. Kökeni Farsçadan gelen bu isim Türkçeye yerleşmiş olarak, pek çok kız çocuğu için günümüzde yaygın olarak kullanılmış adlardan biridir.

 

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