Nihal İsminin Anlamı Nedir? Nihal Ne Demek?

Nihal Farsça kökenli bir isim olarak öne çıkmaktadır. Uzun bir dönemdir Türkiye'de yer alan bu isim özellikle okunuşu ve telaffuzu ile hoş bir etki yaratıyor. Kız çocukları için en güzel isimler arasında yer almaktadır. Türk Dil Kurumu açısından ismin anlamına bakıldığında ‘Fidan, taze sürgün’ şekilde yer aldığı görülmektedir.

Nihan Ne Demek?

Nihal Türkçede yer alan ve kız çocukları için en çok beğeni toplayan isimlerden biridir. Son dönemlerde ise oldukça popüler hale geldi ve internet üzerinden sıkça araştırmaya başlandı. Farklı anlamları ile beraber siz de kız çocuğunuz için bu güzel ismi kullanabilirsiniz.

- Fidan, taze sürgün,

- İnce ve düzgün vücutlu sevgili,

Nihal ismi tek başına kullanılabilen bir ad olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda uyumlu şekilde tercih edebileceğiniz bir isim ile beraber de bir arada kullanılabilir. Kız çocuklara yakışan ve karakteristik özelliği ile anlamları eşliğinde beğeni toplayan bir isimdir. Kökeni Farsçadan gelen bu isim Türkçeye yerleşmiş olarak, pek çok kız çocuğu için günümüzde yaygın olarak kullanılmış adlardan biridir.