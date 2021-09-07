Nezleyken covid aşısı olunur mu? Covid aşısı uygulanmaması gereken durumlar

Yaz aylarının bitişiyle birlikte nezle, soğuk algınlığı şikayetleri de gün geçtikçe artıyor. Nezle ya da alerjik sorunlar yaşayan ve aşı sırası gelmiş olan kişiler tarafından merak edilen bir konu da “Nezleyken covid aşısı olunur mu?” sorusu. İşte Sağlık Bakanlığı COVID-19 aşısı bilgilendirme platformunun konuyla ilgili yanıtı…

Nezleyken covid aşısı olunur mu?

Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı anafilaksi öyküsü varlığında aşı uygulanması önerilmemektedir. Daha önce yaşanan belirgin bir alerjik reaksiyon varsa aşı uygulamasından önce bu durum sağlık personeline belirtilmelidir. Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ya da aşının ilk dozunu takiben anafilaksi dışı akut alerjik reaksiyon öyküsü varlığında, aşının bir sonraki dozu uygulanmadan önce alerji/immünoloji uzmanına danışılmalıdır. Diğer tüm aşılarda olduğu gibi yüksek ateş (38ºC ve üzerinde), tablosu netleşmemiş hastalık ve kronik hastalıkların atakları sırasında aşının uygulanmasının bir süre ertelenmesi önerilmektedir.

Covid-19 BioNTech aşısı kimlere önerilmemektedir?

COVID-19 mRNA aşısı; COVID-19’u geçirmekte olan kişilere, 30 gün içerisinde COVID-19’u geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) kişilere ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmamaktadır.