Nevra isminin anlamı nedir? Nevra ne demek? Nevra adının özellikleri, analizi ve kökeni
Dilimize Arapçadan geçen Nevra isminin sözlük anlamı ışıktır. Kaside ve gazel türündeki şiirlerde sıklıkla karşımıza çıkan Nevra kelimesi göz alıcı, güzel kadın anlamında da kullanılır. Münir, Ziya, Nur, Şule, Enver ve Zehra isimleri Nevra ile eş anlamlıdır. Nevra isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, tüm detaylar.
Kız çocuklarına konan Nevra ismi ülkemizde çok yaygın değildir. 2021 verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 4100 kişi bu adı taşımaktadır.
Nevra İsminin Anlamı Nedir? Nevra Ne Demek?
Nevra isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Parlak, ışıltılı, gösterişli
İkinci Anlamı: Yol gösteren, örnek olan
Üçüncü Anlamı: Nadir yetişen, beyaz renkli çiçek
Nevra İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 8
Renk sembolü: Beyaz
Cinsiyeti: Kadın
Nevra İsminin Analizi
Harf analizine göre Nevra isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Dikkat çekicidir. Bulunduğu her ortamda ilgiyi üzerine çekmeyi başarır.
2- Yeni yerler keşfetmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi sever.
3- Tutumludur. Harcamalarını hep geleceği düşünerek yapar.
Nevra Adının Kökeni
Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Nevra ismi Arapça kökenlidir.
Nevra İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Rana
2- Aleyna
3- Eda
4- Selma
5- Yelda
6- Nevin
7- Nergis
8- Nalan
9- Nimet
10- Makbule
Nevra İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Nevra ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.