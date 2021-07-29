Nermin isminin anlamı nedir? Nermin ne demek? Nermin adının özellikleri, analizi ve kökeni

Nermin ismi Farsça kökenli bir isim olmakla birlikte sadece kız çocukları için kullanılan isimdir. Nermin isminin anlamı yumuşak, nazik ve ince olarak geçmektedir.

Nermin İsminin Anlamı Nedir? Nermin Ne Demek?

Ülkemizde Nermin ismini kullanan kişi sayısı yaklaşık 200 bin civarındadır. Nermin isminin rengi pembedir. Nermin ismi nazik, ince ve yumuşak demektir.

Nermin İsminin Özellikleri

Hayatlarının büyük bir çoğunluğunu doğaya ve hayvanlara hararlar. Orman yürüyüşlerine çıkar ve huzur bulmaya çalışırlar. İnsanların arkasından söylediği söyleri duyar ancak duymamış gibi yapar. Bu durum onu daha çok huzura erdirir.

Nermin İsminin Analizi

Nermin ismi 6 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

N: Sağduyulu ve sevecen bir yapıya sahiptir.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

R: Sert bir yapısı vardır ancak karar vermekte zorlanır.

M: Özellikle ticaret hayatında oldukça zeki ve başarılıdır.

İ: Kırılgan ve duygusal bir karakteri vardır. Ansızın ağlamaya başlayabilir.

N: Sağduyulu ve sevecen bir yapıya sahiptir.

Nermin Adının Kökeni

Nermin adının kökeni Farsçadır.

Nermin İsminin Yanın Yakışan İsimler

Nermin isminin yanına yakışan kız isimleri; Neriman, Nergis, Nergiz, Nergül, Neriban.

Nermin isminin yanına yakışan erkek isimleri; Necmi, Mermi, Nerim, Nedim, Nergiz.

Nermin İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.