Nemf'ten iç dünyasına ve müzikal köklerine yolculuk: 1997

Nemf ismiyle müzikal üretimlerde bulunan İlayda Dülek, yeni çalışması ‘1997’yi OnAir Sahne’den yayınladı.

Nemf, kendi doğum yılı olan ‘1997’ ismini taşıyan çalışmasında kökleri üzerinden yaşantısının sinemasal atmosferini dinleyiciler ile paylaşıyor. Sanatçının bir çeşit ‘soundtrack’ olarak nitelediği ‘1997’de 6 şarkı yer alıyor.

‘Venüs Öldü’ kadınlar için

Son dönemin dikkat çeken synth pop tarzındaki bu çalışmasındaki tüm şarkılar Nemf imzasını taşıyor. Karanlık ve duygusal melodilerin yoğun sözlere eşlik ettiği ‘1997’de şarkıların bir tanesi ise enstrümantal.

Nemf, altı şarkıdan oluşan synth pop tarzı çalışmasını şöyle ifade ediyor:



“Müziğin, zihnimizdeki görselleri ve hikayeleri dışavurumunu fazlasıyla seviyorum. Notaların hayatımda bana bıraktığı bu sinematografik etkiyi şarkılara dönüştürerek kendi hikayemi dinleyiciler ile paylaşmak istedim. Dünden bugüne dair edindiğim çeşitli müziksel işaretler şarkılarımda bir çeşit köklere geri dönüş niteliği taşıyor. ‘1997’yi kendi hayatımın soundtrack’i olarak niteleyebilirim. ‘Venüs Öldü’ parçamı ise katledilen kadınlar için yazdım.”

Aynı zamanda konservatuarda opera eğitimi alan Nemf, kariyerinde uzun metrajlı bir filme soundtrack albüm yapmak istediğini de sözlerine ekliyor.