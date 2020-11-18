Nehir İsminin Anlamı Nedir? Nehir Ne Demek?

Nehir ismi tek başına ya da yanına uygun ikinci bir isimle kullanılmaktadır.

Nehir İsminin Anlamı

Arapça kökenli olan nehir ismi kız bebeklere verilen isimlerden birisidir. Nehir isminin anlamı; bol su, ırmak, akarsu olarak açıklanmaktadır. Kız çocuklarına verilirken kullanılan anlamı da akarsu, berrak su, çok, bol, bereketli şeklinde olmaktadır.

Nehir Ne Demek?

Nehir, büyük ve bol su taşıyan akarsuya verilen ve doğada bulunan isimdir. Aynı zamanda kız bebek isimleri arasında da yer almaktadır. Nehir isim olarak akarsu, bol, çok, bereketli anlamları ile kullanılmaktadır.

Nehir İsminin Kişilik Özellikleri

Nehir ismini taşıyan kişilerde genel olarak bulunan özellikler şu şekildedir:

Sağduyulu sakin kişiliklerdir. 6. Hissi gelişmiştir ve bunu çok iyi kullanabilir. Sakin bir kişiliğe sahiptir. Sessiz, düzenli hatta monoton denilecek bir yaşamı tercih eder. Ruhsal açıdan genellikle dalgalı bir hali vardır. Ani duygu geçişleri yaşayabilir, iki farklı duyguyu aynı anda hissedebilir. Hassas kırılgan bir yapıya sahiptir. Nezaket görmek ister ve nezaket göstermeyi sever. Karar verme aşamalarında zorluk yaşayabilir. Karar vermek için çok zaman kaybeder ve kararsızlık hayatının bir parçası haline gelebilir.