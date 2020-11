Nefes alıp verirken diyaframınızı kullanın

Uzm. Dr. Jülide Çeldir Emre, modern yaşam koşullarının, stresin, bir şeylere yetişme telaşının insanlarının nefes alma şeklini değiştirdiğini, akciğer kapasitesini azami kullanmayı sağlayan diyafram nefesinin yerini yüzeysel "göğüs nefesinin aldığını söyledi. Emre, "Akciğerlerimizi tam, gereken kapasitede kullanırsak beden sağlığımız yanında yaşamsal enerjimiz artacak, mutlu ve dingin bir insan olmamızı katkıda bulunacaktır. Kronik birçok hastalıkta tedaviye destek olduğu gibi hastalıklardan korunmak içinde diyafram nefesi önemlidir" dedi.



Doğru nefes almanın sağlığa olumlu etkileri var

Nefes terapistliği de yapan Dr. Emre, doğru nefes almanın insan sağlığına olumlu etkilerinin saymakla bitmeyeceğini söyledi. Her insanın dünyaya gözlerini açtığında diyafram nefesi aldığını, bu nefesin bebeklik boyunca sürdüğünü belirten Emre, "Solunum kasımız diyaframdır. Göğüs kafesimiz ile karın boşluğumuzu ayıran, göğüs kafesinin tabanını oluşturan bir kas kümesidir. Nefesin büyük bir kısmı bu kasımız tarafından gerçekleştirilir. Bu kas solunum kapasitemizi tam olarak kullanmamıza yardımcı olur. Ancak yine de pek çok insan nefes alırken diyaframını çok aktif kullanmaz. Bunun yerine boyun, çene ve sırt gibi yardımcı solunum kaslarını kullanır ve yüzeysel nefes alır. Nefes alırken bu kasların kullanılması sırt ve karın bölgelerinde gerginliğe neden olur. Bu tür kısıtlanmış nefes alma şekline ’göğüs nefes’i diyoruz. Maalesef bebekken nefes alıp verirken kullandığımız diyaframımızı yaş ilerleyip modern günlük yaşamın stresine kendimizi kaptırdığımızda unutuyoruz. Bu da göğüslerinden nefes alan insan sayısını arttırıyor" dedi.



Doğru nefes ve sağlıklı hayat ilişkisi



Öte yandan nefesin yaşam demek olduğunu hatırlatan Jülide Çeldir Emre, diyafram nefesinin fiziksel ve ruhsal sağlığı olumlu etkilediğini vurguladı. "Akciğerlerimizi tam, gereken kapasite de kullanırsak beden sağlığımız yanında yaşamsal enerjimiz artacak, mutlu ve dingin bir insan olmamızı katkıda bulunacaktır. KOAH, astım gibi kronik akciğer hastalıklarının solunum rehabilitasyonunda ilk öğretilen diyafram nefesidir. Kronik birçok hastalıkta tedaviye destek olduğu gibi hastalıklardan korunmak için de diyafram nefesi önemlidir" dedi.



Kendinizi test edin



Küçük bir egzersiz ile diyaframınızı kullanıp kullanmadığınızı anlayabileceğinizi söyleyen Uzm. Dr. Jülide Çeldir Emre, "Şimdi bir elinizi göğsünüzün üzerine, diğer elinizi ise karnınıza yerleştirin. Her zamanki gibi nefes alırken, dikkatinizi nefesinize verin. Her nefes alışverişte hangi elinizin inip kalktığına bakın. Eğer karnınız nefes alırken dışa, nefes verirken içe doğru hareket ediyorsa, diyaframla nefes alıyorsunuz demektir" diye konuştu.