Neem Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Neem Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Neem ağacı, anti- viral, anti-bakteriyel, antiseptik, anti-pretik, mikrop öldürücü ve kan arındırıcı özellikleri bünyesinde barındıran bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır.



Neem Yağı Nedir?



Neem yağı, Hint alt kıtasına has ve aynı zamanda tropik kıtadaki diğer pek çok bölgeye tanıtılan ve yaprak dökmeyen bir ağaç olan neem'in meyvelerinden ve tohumlarından elde edilen bir bitkisel yağdır.



Neem Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?



Neem yağının yapılışında, neem ağacının meyvelerinin yanı sıra tohumlarının preslenmesiyle elde edilir. Organik tarım ve ilaçlar için ticari bir şekilde satılışı gerçekleştirilen neem ürünlerinden en önemlisi neem yağı olmaktadır. Neem yağı aynı zamanda Veppennai olarak da bilinen bir yağdır.



Neem Yağı Ne İşe Yarar?



Neen yağı, sahip olduğu cilt iyileştirici özellikleri bakımından çeşitli cilt sorunlarının giderilmesi noktasında önemli bir yarar sağlamakta olan bitkisel yağlar arasında yerini almaktadır.



Neem Yağı Neye İyi Gelir?



Neem yağı sahip olduğu antioksidan özelliği sayesinde; sedef, egzama gibi cilt problemlerinin yanı sıra cilt kesikleri ve ciltte çeşitli sebeplerle oluşan yanıklara iyi gelir.



Neem Yağı Faydaları



Tam bir şifa kaynağı olarak bilinen neem yağının mucizevi nitelikte pek çok faydasının varlığı söz konusudur. Buna göre:



- Bit varlığının söz konusu olduğu durumlarda bitlerin yok edilmesinde oldukça etkilidir.

- Saç dökülmelerini önler.

- Saçlarda kepek oluşumunu önleyici bir etkiye sahiptir.

- Kabarık ve şekil almayan saçlara uygulandığında mükemmel bir sonuç verir.

- Cildi nemlendirici etkiye sahip olan neem yağı özellikleri ayakların topuk kısımlarına uygulandığında yumuşatıcı bir etki gösterir.

- Sedef ve egzema gibi cilt hastalıklarına fayda sağlar,

- Yaşlanma karşıtı bir etkiye sahiptir.

- Cilt üzerinde bulunan aknelere karşı kullanıldığında önemli faydalar sağlar.

- Sivri sinek kovucu özelliği vardır.



Neem Yağı Nasıl Kullanılır? Neem Yağı Kullanımı



Neem yağı, her ne kadar pek çok faydası ile bilinen bir çağ çeşidi olarak biliniyor olsa da takviye amaçlı olarak kullanılmaya başlanmadan önce uzman bir doktor görüşünün alınmasında çok büyük bir fayda olacaktır.



Neem yağı kullanımlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus: Önceden karışık pek çok sürümü rafine edildiği için, satın alma işlemi gerçekleştirmeden önce etiketlerinin neler olduğunu dikkatlice okumanız oldukça önemlidir.



Satın almak istediğini neem yağının sarı renkli, bulanık ve sarımsak ve kükürt gibi bir kokusu olmasını tercih edin. Buna ek olarak % 100 saf olan bir neem yağı arayın. Bu kapsamda organik neem yağı kullanımı da fayda sağlayacaktır. Çünkü neem yağı saflaştırma işleminde kullanılan solventler yahut petrokimyasallar ile kirlenmemiş olmasını sağlamaktadır. Ticari neem yağı spreyleri çoğunlukla rafine edilmiş bir neem yağı özütü içermektedir.



Neem yağını dilerseniz küvet suyuna birkaç damla olarak damlatırsanız sakinleştirici bir banyo deneyimini de keşfetme şansını yakalayabilirsiniz.



Kuru olan cildini doğal yollarla nemlendirmek isteyenlerden iseniz bu durumda neem yağını aşağıdaki tarifi uygulayarak kullanabilirsiniz.



Bunun için gerekli malzemeler:



- Yeşil çay

- Neem yağı

- Hindistan cevizi yağı

- Salatalık suyu

- Bir miktar su



Hazırlanışı:



Malzemeleri tümü uygun bir kapta karıştırılır. Hazırlanan karışım cilt üzerine uygulanır. Hazırlanan bu karışım, kapalı bir şişede uzun süre boyunca muhafaza edilerek tekrar kullanılabilir.