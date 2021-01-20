Nedeni tam olarak anlaşılamıyor... Gül hastalığı nedir, tedavisi nasıl yapılır?
Deri hastalıklarında başı çeken problemlerden biri de gül hastalığıdır. Genellikle yüzde meydana gelen, yaygın bir cilt rahatsızlığı olan roza hastalığında, çoğunlukla alın, çene, burun, yanaklar gibi yüzün orta bölümünde daha yoğun olur. Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Yıldırım ve Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Deniz Yardımcı gül hastalığının belirtilerini, tedavi yöntemlerini sizler için anlattı.
Pityriasis rosea ya da bilinen adıyla gül hastalığı her yaşta görülme ihtimaline karşın sıklıkla 10-35 yaşları arasında rastlanılan döküntülü bir deri hastalığıdır. Ciltte kızarıklık ile başlayarak kırmızı kabarık lekeler oluşması ile devam eder. Gül hastalığı en çok yüzde görülmektedir, bunun yanı sıra vücudun herhangi bir yerinde de çıkma ihtimali vardır.
Sebebi tam olarak bilinmiyor
Önlem alınmadığı takdirde kalıcı izlere ve kızarıklıklara sebep olabileceğiniz söyleyen Uzm. Dr. Hatice Deniz Yardımcı, “Gül hastalığının sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte stresin, güneş ışığının, yanlış kullanılan kalitesiz kozmetik ürünlerinin sebep olduğu düşünülmektedir.” dedi.
Hastalığa neden olan faktörler
Roza hastalığının nedeninin tam olarak anlaşılamadığına dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti: “Genetiğimiz, bağışıklık sistemimiz ve çevresel faktörlerin tümünün bu hastalığın gelişiminde bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Roza gelişimini tetikleyen faktörler, yüz derisindeki kan damarlarının genişlemesine neden olur. Rozanın ciltteki veya bağırsaktaki bakterilere bağlı olduğu teorisi henüz kanıtlanmamıştır. Bununla birlikte, antibiyotiklerin roza tedavisinde antienflamatuar (iltihapla savaşan) etkileri nedeniyle yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Roza bulaşıcı değildir ancak daha da kötüleştirebilecek çeşitli tetikleyiciler vardır. Bunlar arasında alkol, egzersiz, yüksek ve düşük sıcaklıklar, sıcak içecekler, baharatlı yiyecekler ve stres bulunmaktadır. Roza hastaları güneşe duyarlı olabilir.”
Gül hastalığının tanısı nasıl konulur?
Döküntü birçok hastada farklı biçimlerde görüldüğünden bazı zamanlar tanı koymakta zorluk çekilebileceğini söyleyen Yardımcı, “Döküntünün sayısı ve boyutları kişiden kişiye değişir, bazı zamanlar döküntü vücudun farklı alanlarında görülebilir. Bazı ilaçlara karşı olan döküntülerde pityriasis rosea ya benzeyebilir. Bu durumda dermatoloji uzmanı tanı koymak için bazı kan testleri ister, gerekirse biyopsi yapar.” açıklamalarında bulundu.
Nasıl tedavi edilir?
Roza hastalığı tamamen iyileşmemekle birlikte, tedavi ile kontrol altında tutulabileceğine işaret eden Yıldırım, hastalığın kontrol altına alınmasında en önemli noktanın klinik belirtileri artıran etmenlerden korunmak olduğunun altını çizdi. Hastalığı tetikleyen en önemli faktörlerden olan güneşten korunmada, koruyucu kullanımının çok önemli olduğunu vurgulayan Elif Yıldırım, “Hafif olgularda genellikle krem ve jeller kullanılmaktadır. Şiddetli olgularda tek başına veya topikal ajanlarla birlikte sistemik tedavi uygulanır. En sık tercih edilen sistemik ajanlar sistemik antibiyotikler ile A vitamini ürünü olan izotretinoindir” şeklinde konuştu.
Gül hastalığı olanlar için öneriler
Gül hastalığından korunmanın en iyi yolu kızarıklığa sebep olan unsurlardan uzak durmaktır diyen Yardımcı, hastalara önerilerde bulundu.
- Çay, kahve gibi sıcak içeceklerden, alkolden ve baharatlı yiyeceklerden uzak durun.
- Çilinizi güneşe karşı savunmasız bırakmayın. Güneş kremi sürmeden dışarı çıkmamaya özen gösterin.
- Çilinizi tahriş edecek kadar yüzü ovuşturmaktan ve masaj yapmaktan kaçının.
- Kalitesiz ve alkol içerikli kozmetik ürünleri çilinizde kullanmayın.
- Spor ve egzersizlerinizi serin ortamlarda yapın. Derinizin sıcağa maruz kalmasına izin vermeyin.
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