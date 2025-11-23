Ne tuhaf günlük rutinler ne de pahalı uygulamalar... Ömrünüzü uzatmanın 6 basit sırrı! Bir tanesine çok şaşıracaksınız

Haberin Devamı

Uzun ömür, günümüzde sağlıkla ilgili tartışmaların bir numaralı konu başlığı haline geldi. Yaşam süresini uzatıp sağlıkla geçirdiği yılları uzatmaya çalışan insanların sayısı her geçen gün artıyor.

Ömür uzatmak denince akla genellikle ilk olarak Bryan Johnson gibi biyo hacker'ların öncülük ettiği çalışmalar geliyor. Hızla büyüyen uzun ömür endüstrisi, pahalı takviyeler, aşırı uçlardaki günlük rutinler ve invaziv prosedürler dramatik sonuçlar vaat ediyor ancak bu pahalı seçenekler çoğumuz için ulaşılabilir değil.

Ne var ki araştırmalar, ömür süresinde anlamlı farklar yaratmak için illa ki pahalı müdahalelere ihtiyacımız olmadığına işaret ediyor. Çok sayıda bilimsel çalışmada ömrü uzatabilecek ve daha sağlıklı yaşlanmayı destekleyebilecek basit ve gerçekçi yaşam tarzı değişiklikleri öne çıkıyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi geçtiğimiz günlerde bilim dergilerinde yayımlanan araştırmaları da değerlendirerek, ömrümüzü uzatmak için yapabileceğimiz altı basit değişikliği sıraladı. İşte gazetenin haberinde öne çıkan başlıklar...

1) DÜZENLİ OLARAK EGZERSİZ YAPMAK

Güncel araştırmalar, fiziksel olarak aktif kalmanın genel sağlığı iyileştirmenin yanı sıra aynı zamanda biyolojik yaşlanma sürecini de yavaşlatabileceğini doğruluyor.

Brezilya'da bulunan Sao Paulo Üniversitesi'nde 2023 yılında yapılan bir çalışmada bir araştırma, daha önce hareketsiz bir yaşam süren orta yaşlı kadınların sekiz haftalık bir egzersiz programını uyguladıklarında biyolojik yaşlarında ölçülebilir bir azalma olduğunu ortaya koydu.

Katılımcıların sürdürdüğü program, haftada üç kez 60 dakikalık aerobik ve kuvvet antrenmanını birleştiren egzersizlerden oluşuyordu. Sekiz haftanın sonunda katılımcıların, DNA belirteçlerine dayalı bir yaşlanma ölçütü olan epigenetik yaşlarında ortalama iki yıllık bir azalma kaydedildi.

Bilim insanları, egzersizin, belirli genlerin 'açık' veya 'kapalı' olmasını kontrol eden doğal bir süreç olan DNA metilasyonunu etkilediğini düşünüyor. İnsan vücudu yaşlandıkça bazı genler kapanmaya başlıyor. Bunun sonucunda kırışıklıklar, ağarmış saçlar ve benzeri yaşlanma belirtileri daha belirgin hale geliyor.

Düzenli fiziksel aktivite, bu genleri açık tutmaya yardımcı oluyor ve vücudun temel işlevlerini daha uzun süre sürdürmesini sağlıyor.

Uzmanlar, egzersize başlamak için hiçbir zaman geç olmadığını belirtiyor. Yapılan çalışmalar haftada üç ila dört kez, 23 dakika gibi kısa süreli kuvvet ve dayanıklılık egzersizleri yapmanın bile yaşlanmanın bazı belirtilerini önemli ölçüde yavaşlattığına işaret ediyor.

Daha aktif olmak, biyolojik yaşı düşürmenin ötesinde, tüm nedenlerden kaynaklanan ölüm riskinin azalmasıyla da ilişkilendiriliyor. Bu da egzersizi uzun ömür ve genel sağlık için güçlü bir araç haline getiriyor.

2) İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK DURMAK

Bilim insanlarına göre, daha sağlıklı gıda tercihleri yapmak, genel sağlığı iyileştirmenin yanı sıra yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

İngiltere Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) araştırmacıları tarafından yaklaşık 2.700 kadının katılımıyla 2022 yılında yapılan bir araştırma, 6 ila 12 ay boyunca besin açısından zengin, dengeli bir diyet uygulamakla biyolojik yaşın ortalama 2,4 yıl azalması arasında bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

Beslenme ve yaşlanma uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen araştırma, bu faydaların özellikle kronik hastalıkları veya obezitesi olan katılımcılarda daha belirgin olduğunu; beslenme değişikliklerinin sağlık riski daha yüksek olan kişilerde daha büyük bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koydu.

Daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları denince, meyve, sebze, tam tahıllar, kuruyemişler, baklagiller, balık, yağsız proteinler ve sağlıklı yağların tüketimi ön plana çıkarken, kırmızı et, ilave şeker, doymuş yağlar ve sodyumun sınırlandırılması kastediliyor.

Bu özellikleri taşıyan diyetler, vücutta hücresel hasarı onarmaya, DNA üzerindeki stresi azaltmaya ve DNA metilasyonunu etkilemeye yardımcı olan antioksidanlar, vitaminler ve antiinflamatuar bileşiklerin bol bol tüketilmesi anlamına geliyor.

Araştırmanın yazarlarına göre, bu bulgular uzun vadeli beslenme değişikliklerinin sağlıklı yaşlanmayı anlamlı bir şekilde destekleyebileceğini ve beslenme ile uzun ömür arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğini vurguluyor.

3) KALİTELİ UYKU UYUMAK

Araştırmacılar, kaliteli uykunun sağlıklı yaşlanmanın en önemli faktörlerinden biri olabileceğini ve vücuttaki neredeyse tüm sistemleri etkilediğini belirtiyor.

Uyku, vücudun DNA'yı onarmasına, hormonal dengeyi yeniden sağlamasına, iltihaplanmayı azaltmasına ve hücresel atıkları temizlemesine olanak tanıyor. Bu süreçler, bağışıklık ve sinir sistemleri ile metabolizmanın güçlü ve dirençli kalmasına yardımcı oluyor.

PLOS Medicine dergisinde yayımlanan 2022 tarihli bir araştırma, kısa uyku ile hızlanan biyolojik yaşlanma arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.

University College London ve Universite Paris Cite'den araştırmacılar, Londra'daki kamu kurumlarında çalışan 10.000'den fazla kişinin verilerini analiz ederek uyku düzenlerine odaklandı.

Bulgular, 50 yaşından sonra gecede beş saatten az uyuyan kişilerin birden fazla kronik rahatsızlığa yakalanma riskinin yüzde 30 daha yüksek olduğunu ve bu riskin 70 yaşında yüzde 40'a çıktığını ortaya koydu. Söz konusu rahatsızlıklar arasında diyabet, kalp hastalığı, kanser, demans, felç ve kronik böbrek hastalığı yer alıyordu.

Öte yandan İngiltere'de yapılan ve yaklaşık 200.000 katılımcının yer aldığı büyük ölçekli bir başka araştırma, vardiyalı çalışanların, özellikle gece vardiyasında çalışanların, biyolojik olarak standart gündüz saatlerinde çalışan meslektaşlarına kıyasla yaklaşık bir yıl daha "yaşlı" olduklarını ortaya koydu.

Çin'deki Sun Yat-sen Üniversitesi'ndeki çalışmayı yürüten araştırmacılar, uyku düzensizliğinin neden olduğu sirkadiyen ritim bozuklukları, hormonal dengesizlikler ve kronik stresin hücresel yaşlanmayı hızlandırabileceğini öne sürdü.

Uzmanlar, düzenli ve dinlendirici uykuya öncelik vermenin, uzun vadede sağlığı korumak ve yaşlanma sürecini yavaşlatmak için en etkili yollardan biri olabileceğini vurguladı.

4) SAĞLIKSIZ ALIŞKANLIKLARI AZALTMAK

Araştırmalar, alkol, sigara ve elektronik sigara kullanımının erken yaşlanmanın en önemli nedenleri arasında olduğunu gösteriyor.

Örneğin, sigara başta olmak üzere tütün ürünlerini içmenin akciğerleri hızla yaşlandırdığı kanıtlandı.

Clinical Epigenetics dergisinde yayınlanan 2019 tarihli bir araştırma, sigara içmenin akciğer dokusunun epigenetik yaşını ortalama 4,3 yıl, hava yolu hücrelerinin epigenetik yaşını ise ortalama 4,9 yıl artırdığını ortaya koydu.

Öte yandan, Oxford Üniversitesi'nde 2022'de yapılan bir genetik araştırma, alkol tüketiminin de biyolojik yaşlanmayı hızlandırabileceğine dair ikna edici kanıtlar ortaya koydu.

Araştırmacılar, İngiltere Biyobankası'ndan elde ettikleri 245.000'den fazla kişiye ait verileri kullanarak, daha fazla alkol tüketenlerde hücresel yaşlanmanın belirteçleri olan telomerlerin daha kısa olduğunu tespit etti.

Çalışmanın bulguları, haftada 17 birimden fazla alkol tüketiminin biyolojik yaşlanmayı hızlandırdığını ve haftada 32 birim alkol tüketiminin yaklaşık üç yıllık ek biyolojik yaşlanmaya eşdeğer olduğunu gösterdi.

5) BİRDEN FAZLA DİL BİLMEK

Avrupa'da yapılan büyük ölçekli bir araştırma, birden fazla dil konuşmanın hem bilişsel hem de biyolojik yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

İspanya ve Arjantin'deki kurumlardan araştırmacılar, 27 Avrupa ülkesinden 86.000'den fazla yetişkinin verilerini analiz etti ve yapay zeka kullanarak her katılımcının "biyolojik davranışsal yaş farkını" yani tahmin edilen biyolojik yaşları ile gerçek kronolojik yaşları arasındaki farkı değerlendirdi.

Sonuçlar, birden fazla dil konuşan bireylerin sağlıklı yaşlanma belirtileri gösterme olasılığının tek dil konuşan bireylerin iki katından fazla olduğunu ortaya koydu.

Bu bulgu, birden fazla dil öğrenmenin ve konuşmanın yaşa bağlı gerilemeye karşı koruyucu bir etki sağlayabileceğini düşündürüyor.

Araştırmanın yazarları, birden fazla dili yönetirken ortaya çıkan zihinsel uyarımın, bilişsel işlevleri güçlendirdiğine ve genel beyin sağlığının daha uzun süre korunmasına katkıda bulunabileceğine inanıyor.

Bulgular, birden fazla dil konuşabilmekle daha sağlıklı yaşlanmak arasında potansiyel bir bağlantı olduğunu vurgularken, araştırmacılar, bu mekanizmaları tam olarak anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor.

Araştırma; dil, yeni şeyler öğrenme veya kutu oyunları gibi zihinsel olarak uyarıcı diğer aktiviteler yoluyla beyni aktif tutmanın, ileri yaşlarda bilişsel canlılığı korumaya yardımcı olabileceğini gösteren ve sayıları günden güne artan kanıtlara bir yenisini ekliyor.

6) ZİHNİ SAKİNLEŞTİRMEK

Stres yönetimi, sağlıklı yaşlanma için çok önemli. 2021 yılında Yale Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, duygu düzenleme ve özdenetim gibi psikolojik dayanıklılık faktörlerinin, birikmiş stres ile biyolojik yaşlanma hızı arasındaki ilişkiyi hafifletebileceğini ortaya koydu.

Araştırma, birikmiş stresin daha hızlı yaşlanma ile bağlantılı olduğunu, ancak stres ve duyguları yönetme becerisinin bu etkiyi yavaşlatabileceğini gösterdi.

Araştırmada yer alan Yale Üniversitesi Psikiyatri Bölümü öğretim üyesi Rajita Sinha, uzun süreli stresin kalp hastalığı, bağımlılık, duygudurum bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu riskini artırdığını söyledi.

Stres ayrıca metabolizmayı etkileyerek diyabet gibi obeziteyle ilişkili bozuklukları hızlandırabiliyor, duyguları düzenleme ve net düşünme yeteneğimizi de zayıflatıyor.

2022 yılında yapılan bir araştırma, haftada 40 saatten fazla çalışmanın, muhtemelen kronik stres nedeniyle biyolojik yaşın iki yıl artmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Stres, hormonları bozarak, DNA'ya zarar vererek ve bağışıklık sistemini zayıflatarak yaşlanmayı hızlandırıyor. Ayrıca, uyku bozukluğu, sağlıksız beslenme ve sigara veya alkol gibi alışkanlıklar gibi diğer yaşlanma faktörlerini de dolaylı olarak kötüleştirebiliyor. Bütün bunlar kişinin strese karşı sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmesinin öneminin altını çiziyor

Araştırmalar, yalnızlık, aşırı sıcaklıklar, hava kirliliği ve dezavantajlı bölgelerde yaşamanın da yaşlanmayı etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Bu faktörlerin etkisi, genetik, yaşam tarzı alışkanlıkları ve maruz kalma süresine bağlı olarak değişiyor.