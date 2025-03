Ne estetik ne dolgu ne de botoks! 63 yaşında ama 30 yaşlarında gösteriyor... Nasıl böyle genç kalabildi?

Haberin Devamı

Eudie Okoro, genç yaşlardan itibaren sağlıklı alışkanlıklar edindi. Yaş aldıkça insanlar genç görünümünün sırrını sormaya başladı. İngiltere’nin Kuzey-Batı bölgesindeki Cheshire'da DJ ve oyuncu olan Eudie, asla kozmetik cerrahi, botoks ya da dolgu yaptırmadığını belirtiyor.

Eudie'nin, kendisinden onlarca yıl daha genç olan erkekler tarafından beğenilmesi ve yaşını söylediğinde insanların inanamayarak şaşırmaları ona iltifat gibi geliyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eudie Okoro (She/Her) (@eudoraokoroandrew)'in paylaştığı bir gönderi

YAŞI HAKKINDA YALAN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

İnsanlar, kendisinden onlarca yaş küçük erkeklerin hayranlığını kazanan Eudie'nin yaşı hakkında yalan söylediğini düşünüyor ve görünüşünün sağlıklı bir yaşam tarzından kaynaklandığına inanamıyorlar.

Arkadaşları ve ailesi sürekli bu görünümünün altında yatan sırrı sorduğu için, Eudie mucize bir ilaç keşfetmediğini ya da botoks yaptırmadığını göstermek üzere bu konuyu anlatan bir kitap bile yazdı.

Haberin Devamı

BIÇAK ALTINA YATMANIZA GEREK YOK

“Genç ve güzel bir görünüm için bıçak altına yatmanıza gerek yok. Ben sadece işe yarayan şeyleri yapıyorum.” diyen Eudie, New York Post’a, genç görünümünü korumak için genç yaşlarında kendine bakmaya başladığını ve o zamandan beri bunu sürdürdüğünü söyledi de sözlerine şöyle devam etti.

"Photoshop kullanmıyorum, fazla makyaj yapmıyorum. Cildinize iyi bakarsanız buna gerek kalmaz. Ben yerimde durmam, her zaman hareket halindeyim, aktifim ve hızlı yürüyüşler yaparım. Yediğiniz yiyecekler ve ne zaman yediğiniz büyük bir fark yaratır. Yaptığınız her şeyin vücudunuz üzerinde sonuçları vardır.”

İşte Eudie’nin genç görünümünün sırları:

GÜNE ŞEKERLE BAŞLAMAYIN

Yediğiniz yiyecekler ve ne zaman yediğiniz büyük bir fark yaratıyor. Eudie, güne şekerle başlamaktan kaçınıyor ve kahvaltıda çiğ meyve ve sebzeler yemeyi tercih ediyor, ancak karbonhidratlardan uzak duruyor.

Tamamen kesilmese de mümkün olduğunca şekerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Eudie, eğer çok fazla şeker tüketiyorsanız, bunu egzersiz yaparak yakıt olarak kullanmanızı tavsiye etti ve ekledi. “İnsanlar şekerin insanlar üzerinde büyük bir etkisi olduğunun farkında değiller. Hastalığa, sağlık sorunlarına ve kesinlikle erken yaşlanmaya neden olabilir.”

Haberin Devamı

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eudie Okoro (She/Her) (@eudoraokoroandrew)'in paylaştığı bir gönderi

HAREKETLİ OLUN, EGZERSİZ YAPIN

Eudie, genç görünümünü korumanın büyük bir kısmının bol bol egzersiz yapmak ve bunu günlük hayatına dahil ederek aktif kalmak olduğunu söyledi.

Örneğin, spor salonuna düzenli olarak gitmenin yanı sıra, market alışverişine araba ile gitmek yerine yürüyerek gidiyor. Gidiş-dönüş 10 km'lik bir yol ama gününüze dahil etmesi oldukça kolay olduğunu söyleyen Eudie “Eğer işe tren ya da otobüsle gidiyorsanız, erken inip yolun geri kalanını yürüyerek daha fazla kalori yakabilirsiniz.” dedi ve ekledi:

“İnsanlar egzersiz yapmamanın başlı başına yaşlanmaya neden olduğunun farkında değiller, kaslarımızı ve kemiklerimizi güçlü tutmamız gerekiyor."

Haberin Devamı

BOL BOL SU İÇİN

Eudie, zararlı güneş ışınlarından korunmak için mutlaka güneş koruyucu kullanıyor ve bol su içiyor. Evde mısır unu, kahve, bal ve karbonat kullanarak doğal ve ucuz yüz maskeleri hazırlıyor. Cilt sağlığı konusunda ise ilk tavsiyesi, zararlı güneş ışınlarından korunmak için her zaman SPF kullanması.

Bol bol su içtiğini çünkü hem cilt sağlığını korumak hem de vücudu sağlıklı tutmak söz konusu olduğunda 'suyun hayat olduğunu' söylerine ekleyen Eudie, kırışıklıkları önlemek ve azaltmak için yüz yogası ve boyun egzersizleri de yapıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Eudie Okoro (She/Her) (@eudoraokoroandrew)'in paylaştığı bir gönderi

DOĞAL NEMLENDİRİCİLER KULLANIN

Eudie ayrıca pahalı cilt kremlerinden uzak durmanızı, bunun yerine doğal bir nemlendiriciler kullanmanızı öneriyor.

Haberin Devamı

Buna rağmen sosyal medyadan kendisine ulaşıp makyaj malzemelerinin ve mücevherlerinin reklamını yapmasını isteyen firmalar bile oluyor.

Eudie, nemlendirici olarak organik Hindistan cevizi yağı ve aloe vera ve shea yağı gibi diğer doğal maddeleri kullandığını, Shea yağının yaşlandıkça azalan ciltteki kolajeni güçlendirdiğini söyledi.

Eudie, yüksek fiyat etiketinin harikalar yarattığı anlamına gelmediğini söyledi ve nemlendirici alırken en önemli detayın ise şu dört içeriğe sahip olmasına dikkat ettiğini belirtti: Kolajen, peptitler, retinol ve C vitamini.

“İnsanlar Photoshop kullandığımı ya da Botoks yaptırdığımı söylüyorlar ama ben doğru şeyleri yaparsanız, bıçak altına yatmadan ve bu süreçte paralar harcamadan da istediğinizi elde edebileceğinizi kanıtlıyorum” dedi. İşte Eudie, bu mesajı yaymak ve insanlara doğal yollardan gençliğe kavuşabileceklerini göstermek istiyor.

Haberin Devamı

Sağlıklı ve genç görünüm için yapılması gerekenleri özetlemek gerekirse;

* Kahvaltıda asla şeker veya karbonhidrat tüketmeyin.

* Mümkün olduğunca uzak durun ancak diyetinizden tamamen çıkarmayın.

* Düzenli spor yapın ve aktif kalın.

* Bir spor salonu rejimi uygulayın.

* Yürüyüşleri günlük rutininiz haline getirin. Bunun için fırsatlar yaratın. Markete arabayla gitmek yerine yürüyerek gidin ya da otobüsten erken inip bir kli durak yürüyün.

* Cildi zararlı UV ışınlarından korumak için daima SPF kullanın.

* Bol su için.

* Kırışıklıkları önlemek için düzenli olarak yüz yogası ve boyun egzersizleri yapın.

* doğal malzemelerle kendi yüz maskelerinizi yaparak cildinize iyi bakın

* Cildinizi organik hindistan cevizi yağı, shea yağı ve aloe vera gibi doğal ürünlerle nemlendirin.

* Nemlendirici satın alırsanız kolajen, peptit, retinol ve C vitamini içerenleri tercih edin.

Gözden Kaçmasın Yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Haberi görüntüle

Genç ve güzel olup aynı zamanda yıllara meydan okumanın esasında gayet sade birkaç kilit noktası olduğunu söyleyen Güzellik Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato, bunun için sağlığınızı yaşamınızın merkezine koyan, bir düzen kurmanızın gerektiğini, hayata bir kere böyle bakmaya başlarsanız, gerisinin gerçekten basit olduğunu söyledi ve genç ve güzel kalmanın 11 basit yolunu söyle sıraladı.

1 - Anti aging’in belki de en temel önerisi spor ve harekettir. İnsan doğası bir koltukta oturup televizyon seyrederek veya bilgisayar başında yaşamını geçirmeye müsait değildir. Hareketsizlik vücudumuzda ve duygularımızda büyük bir çöküşe yol açar. Düzenli spor ve hareket ise tüm yaşamsal sistemlerimizi canlandırır.

2 - Uykumuza değer vermektir. Elden geldiğince aynı saatte yatıp, aynı saatte kalkarak, vücut saatimizi doğanın saatine ayarlamak ve uyumlu hale getirmektir.

3 - Öğün düzenine dikkat etmek ve doğanın bize bol bol sunduğu sebzeler, meyveler, otlar, tahıllar, yapraklar, yağlar, balıklar, hayvansal proteinlerden akıllıca yararlanmaktır. Doğal yaşamın içinde pastalar, kremalar, soslar, yağlı çerezler, rafine gıdalar yoktur!

4 - Stres! Zamanla yarış, hırslar, kişilik ve aile sorunları bizi mahveder. İlk üç önerimi dikkate alırsanız, strese karşı direncinizi arttırabilirsiniz.

5 - Her yaşta sevmek, sevilmek, dokunmak, cinsel hayatı sürdürmek ve tadını çıkarmak, yaşam pınarları içinde en bereketli olanıdır. Bunları kendinizden esirgemeyin.

6 - Okuyun, araştırın, öğrenin, sinemaya gidin, gezin, yorulacak kadar çok gezin, yeni yerler görün, eğlenin, dans edin ve her fırsatta oyun oynayın! Bunları yapın ki beyniniz ve ruhunuz daima canlı kalsın.

7 - Gülmek, sevmek, öğrenmek ve hareket etmek için hiçbir fırsatı kaçırmayın!

8 - Daima bol bol su için. Vücudunuzdaki su oranı ne kadar yüksekse, o kadar genç sayılırsınız.

9 - Kilo kontrolü bizi sayısız sorundan korur ya da kurtarır. Bunun sırrı da dengeli bir ruh durumundan, spora bağlanmaktan ve doğal beslenmekten geçer.

10 - Alkol ve sigara sizi tek kelime ile mahveder! Kahvenin fazlası da vücudunuzdaki hormon üretimini bozar. Yukarıdaki önerilerim sizin bağımlılık yaratan bu maddelerden kurtulmanıza yardımcı olur.

11 - Her yıl check-up yaptırın ve ihtiyacınız varsa, hormon tedavilerinden korkmayın. Sayısız ilacın yan etkileriyle uğraşmaktansa, bazen küçük dozlarda bir-iki temel hormon takviyesi tüm sorunlarınızı çözebilir.

Milyonlarca doktor, yüzlerce kongre, milyarlarca sayfa yazı, yayın, özetle bunları tavsiye ediyor. Okuması basit ama yapması belki de en zor maddeler! Unutmayın bunları sizin adınıza yapabilecek başka hiç kimse yoktur. Ya hep, ya hiç demeyin, bir yerden başlayın. Siz yaşam kalitenizi geliştirin, biz ihtiyacınız olduğu zamanlarda estetik konularında size yardımcı olmaya hazırız.