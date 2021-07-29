Nazife isminin anlamı nedir? Nazife ne demek? Nazife adının özellikleri, analizi ve kökeni

Nazife ismi kız çocukları için kullanılan bir isimdir. Nazife ismi temiz, pak ve zarif anlamlarına sahiptir. Nazife isminin rengi pembedir.

Nazife İsminin Anlamı Nedir? Nazife Ne Demek?

Türkiye’de fazla kişi tarafından kullanılan isimlerden birisi de Nazife ismidir. Yeni doğacak olan çocukları için bu ismi koymayı düşünene ebeveynler ilk olarak Nazife isminin anlamını merak etmektedir. Nazife isminin anlamları; Pak, temiz, kibar ve zarif olarak geçmektedir.

Nazife İsminin Özellikleri

Nazife ismine sahip olan kişilerin kendilerine güvenleri oldukça fazladır. Düzenli ve sistemli bir hayatı benimserler. Yardımsever olmayı severler ve liderlik vasıfları oldukça ağır basmaktadır.

Nazife İsminin Analizi

Nazife ismi 6 harften oluşmakta ve ismin analizi:

N: Sağduyulu ve saygılı kişilerdir.

A: Olayları analiz etmeyi severler.

Z: Güneşi ve gezmeyi severler.

İ: Hassas bir kalbe sahiptirler.

F: Çevrelerinin güvenlerini kazanmayı başarırlar.

E: Ruh halleri oldukça karışıktır.

Nazife Adının Kökeni

Nazife isminin kökeni Arapçadır.

Nazife İsminin Yanına Yakışan İsimler

Nazife ismi ile uyumlu erkek isimler; Nazif, Nafi, Nazmi.

Nazife ismi ile uyumlu kız isimleri; Latife, Hanife, Zarife, Şerife, Nazire.

Nazife İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.