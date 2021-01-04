Nasır tedavisi nasıl yapılır, kesin çözümü var mı?

Hastanın günlük hayatını etkileyecek boyutta hastanın yürüyüşünü engelleyecek şekilde sorunlar yaşamasına neden olabilir.

Nasır neden olur?

Daha çok baskı, basınç ve yük binmesi, ağırlık nedeniyle ayak tabanında nasır görülse de spor veya çalışmaya bağlı sürekli travmaya maruz kalan eller, dizler gibi vücudun diğer alanlarında da görülebilir. Aynı bölgeye sürekli basınç, ağırlık, yük bindirilmesi ve aynı bölgeye tekrarlayan travmalar nasır oluşmasının başlıca nedenidir.

Nasır tedavisi nasıl yapılır ?

Bana sıklıkla nasır ilacı ya da nasır kremi var mı diye soruluyor. Aslında nasır; krem, ilaç veya bir solüsyonla kolaya kolay tedavi edilemiyor. Çünkü nasırın derinin alt tabakalarına kadar inen bir kökü vardır ve tedavisinde kesin çözüm bu kökün çıkarılmasıyla mümkündür. Nasır tedavisinde çok sayıda tedavi seçeneğimiz vardır. Nasır tedavisinde hangi tedavi seçeneğini kullanacağına cilt doktorunuz nasırın derinliği ve lokalizasyonuna göre en doğru kararı verecektir.

Nasır (topuk dikeni) tedavisinde ilk olarak özellikle çocuklar ve yaşlılarda ve daha yüzeysel lezyonlarda; nasır kremleri, solüsyonlar veya nasır bantları kullanarak başlanabilir. Bu topikal tedavi seçeneği ile tedavi şansı oldukça düşük olsa da bazı hafif formdaki nasır tedavilerinde sonuç alınabilmektedir.

Lazerle nasır tedavisi



Lazer teknolojisi hayatımızı oldukça kolaylaştıran tedavi seçenekleridir. CO2 lazer teknolojisi ile nasır kolaylıkla tedavi edilebilir. Son derece güvenli ve başarılı sonuçlar veren bir tedavi yöntemidir.

Nasır tedavisinde koterizasyon yöntemi

Sıklıkla tercih edilen, uygulaması oldukça kolay bir yöntemdir. Nasırın olduğu bölge bir lokal anestezi ile uyuşturulduktan sonra o bölge koterize edilir. Topuk dikeninin köküne kadar ilerlemek ve tamamını köküyle çıkarmak önemlidir. Böylece nasır (topuk dikeni) kesin ve kalıcı olarak tedavi edilmiş olur. Nasırın tamamı çıkarılmadığında, kökü bir miktar kaldığında tekrarlama oranı çok yüksektir.

Nasırın tedavisi sonrasında tekrarlamaması için ne yapılmalıdır?

Topuk dikeni tedavisinde doğru tedavi yapıldıktan sonra hastaya nasırın tekrarlamaması için bası yapan unsurların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Örneğin ayak iki parmak arasında nasır oluyorsa, bir ayıraç yardımıyla, bu iki parmağın ayakkabı giyerken ayrılması önlenmelidir. Eğer çok yüksek topuklu, sivri burunlu, sert tabanlı ayakkabılar giyen bir hasta ise günlük hayatta daha rahat, yumuşak tabanlı, daha düz konforlu ayakkabılar tercih etmesi önerilmelidir. Spor nedeniyle ellerinde nasırlar bulunan bir hastaya tedaviden sonra mutlaka eldiven takması önerilir.