Nasıl hamile kalınır? Doğurganlığı artırmaya yardımcı olacak yöntemler

Her ay yumurtlama döneminizdeki 6 günlük süreç, en doğurgan olduğunuz zamanlardır. Bu dönemi iyi takip etmek, ve iyi değerlendirmek, daha hızlı hamile kalmanızı destekleyen ilk adımdır. Ancak bunun dışında, yumurtlama dönemlerinde yaşanan cinsel ilişkide uygulanabilecek başka yöntemlere de dikkat etmek gerekir. Peki, en kolay nasıl hamile kalınır, yöntemler nelerdir? İşte doğurganlığı artıran öneriler...

Hamilelik nasıl olur?

Bebek sahibi olmayı düşünüyorsanız, muhtemelen hamile kalma şansınızı artırmak istiyorsunuz. Kendinizi gebe kalma olasılığınızı nasıl artıracağınız konusunda eğitmek önemli olsa da bu daha hızlı hamile kalmanın sihirli, gizli bir yolu olduğu anlamına gelmez.



30 yaşından küçük çiftlerin tahminen %40 ila %60'ı denemeden sonraki 3 ay içinde gebe kalacaktır.

Yumurtalıklar, fallop tüplerinden geçen ve sonunda rahminize giden bir yumurta veya yumurta bıraktığında, yumurtlama zamanı civarında gerçekleşir.

Bir yumurtaya ulaşmak için spermin vajinaya girmesi, serviks ve uterustan geçmesi ve genellikle döllenmenin gerçekleştiği fallop tüplerine ulaşması gerekir.

Bir hamileliğin gerçekleşmesi için, o döllenmiş yumurtanın daha sonra, genellikle gebe kaldıktan 6-12 gün sonra meydana gelen implantasyon adı verilen bir süreçle rahim duvarına yapışması gerekir.

Hamile kalmak için ne zaman seks yapmalı?

Cinsel ilişki için yumurtladığınız günü beklemeniz gerekmez. Seks yapmak için en iyi zaman, yumurtlamadan önce, yumurtlama sırasında ve hemen sonrasındaki günlerde en doğurgan olduğunuz zamandır.

Çünkü sperm fallop tüplerinde 3-5 gün yaşayabilir. Temel olarak, bir otostopçu gibi takılır ve yumurtanın geçmesini ve implantasyonun meydana geldiği uterusa gitmesini bekler.

Bir kez serbest bırakıldığında, bir yumurta 12-24 saat hayatta kalabilir. Böylece, yumurtlamadan bir veya iki gün sonra yumurta parçalanmadan ve vücudunuzdan atılmadan önce seks yaparak da hamile kalabilirsiniz. Yumurta bittiğinde, tekrar denemek için bir sonraki yumurtlamanıza kadar beklemelisiniz.

Nasıl hamile kalınır?

Yumurtlama genellikle döngünüzün 14-16. günleri arasında gerçekleşir. Bununla birlikte, yumurtlama, döngünüzün uzunluğuna bağlı olarak er ya da geç gerçekleşebilir. Tipik döngü 28-30 gün sürer, ancak 24 günlük döngüleri olan ve bazıları 35 günlük döngüleri olanlar vardır.

Adet döneminizin ilk günü, döngünüzün başlangıcını işaretler, bu nedenle her ay yaklaşık aynı saatte düzenli bir adet döneminiz varsa, ne zaman yumurtlayacağınızı takip etmek en kolay yoldur. Ancak, ne zaman yumurtlamak üzere olduğunuzu bilmek için atabileceğiniz ek adımlar vardır:

Vücut ısınızı takip edin

Yumurtlama sırasında vücut ısınız yükselir. Her sabah yataktan kalkmadan ateşinizi ölçün.

Servikal mukusunuzu kontrol edin

Yumurtlamaya giden günlerde vajinal akıntı pürüzsüz bir doku ile beyaz görünecektir. Yumurtlamaya başladığınızda, berrak ve kaygan hale gelecektir.

Bir yumurtlama tahmin kiti deneyin

Bu kitler tezgahta bulunur ve ne zaman yumurtladığınızı gösteren hormon seviyelerini ölçecek idrar testleri sağlar.

Doğurganlık nasıl artırılır?

Hamile kalmakta zorluk çekiyorsanız veya sadece hamile kalma şansınızı daha hızlı artırmak istiyorsanız , bu noktada sizin ve eşinizin atabileceği bazı adımlar var.

Doğru beslenme

Sağlıklı bir diyetin her iki eş için de doğurganlığı artırdığı kanıtlanmıştır. Örneğin, çinko ve C ve E vitaminleri açısından zengin bir diyet, hem sperm sayısında hem de hareketliliğinde artışla, yani serviks boyunca yüzme gücüyle ilişkilendirilmiştir .

Bol miktarda sebze bazlı protein , fasulye ve kuruyemiş içeren çoğunlukla bitki bazlı bir diyet, yumurtlama sorunları nedeniyle kısırlık riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Doğum öncesi bir vitamin almak , vücudunuzu hamile kalmak için ihtiyaç duyduğu doğru besinlerle hazırlayabilir.

Kimse kolay olacağını söylemedi. Hem alkolü hem de sigarayı bırakmalı ve kafein alımını azaltmalısınız. Ayrıca, diyetinizde aşağıdakileri sınırlayın:

Şeker

Et

Kızartılmış ve işlenmiş atıştırmalık yiyeceklerdeki gibi trans yağlar

Kilonuzu koruyun

Zayıf veya fazla kilolu olmak, insanları düzensiz döngülere yol açabilen ve hamile kalmayı zorlaştıran hormonal dengesizlik riskine sokar .

Yapılan çalışmalar, obez olmanın sperm sayısını azaltabileceğini göstermektedir . Ayrıca, tip 2 diyabet veya yüksek tansiyon gibi obeziteye bağlı sağlık sorunları da testosteron seviyelerini düşürebilir ve ereksiyon olmayı ve ereksiyon olmayı zorlaştırabilir .

Bununla birlikte, araştırmalar, bu kısırlık sorunlarının bazen cinsiyetlerde sağlıklı bir BMI'ye (vücut kitle indeksi) ulaşılarak ve korunarak tersine çevrilebileceğini göstermektedir. Popüler inanışın aksine, seks yaparken çok fazla kalori yakmayacaksınız . Kilo vermeyle ilgili bazı etkili ipuçları için, güvenli bir şekilde nasıl kilo verileceğiyle ilgili bir uzmana danışınız.

Doktor kontrolünü aksatmayın

Her iki partner de, hamile kalma şansınızı azaltabilecek herhangi bir durumunuz olmadığından emin olmak için sertifikalı bir doktorla bir ziyaret planlamalıdır.

Her boşalmadaki sperm miktarı ve hareketliliği bir yumurtayı döllemenin anahtarıdır. Sperm fonksiyonunu bozabilecek ve doğurganlığı etkileyebilecek bazı tıbbi durumlar şunlardır:

Şeker hastalığı

Kistik fibroz

Otoimmün bozukluklar

Pelvik enfeksiyon

Kemoterapi

Radyasyon kanseri tedavileri

Hipotalamus disfonksiyonu

Endometriozis veya polikistik over sendromu (PCOS) gibi ağrılı veya adet gecikmesine neden olan tıbbi durumlar, doğurganlık sorunları ile ilişkili olabilir. Yumurtlama döngüsünü bozabilecek ve doğurganlık sorunlarına neden olabilecek diğer durumlar şunlardır:

Şeker hastalığı

Çölyak hastalığı

Tiroid hastalığı

Vajinal enfeksiyonlar

Her iki partner de, hamile kalma şansınızı azaltabilecek herhangi bir durumunuz olmadığından emin olmak için bir kadın doğum uzmanına danışmalıdır.

Bazen kadınlarda yapısal anormalliklerin neden olduğu doğurganlık sorunları da olabilir. Bir muayene , bazen hamilelikte sorunlara neden olabilen fibroidleri veya kistleri ortaya çıkarabilir. Ek olarak, fallop tüplerinin açık olduğunu ve endometriyal kaviteyi veya rahmin "astarını" bozan hiçbir şey olmadığını doğrulamak için bir ultrason veya diğer görüntüleme çalışmaları gerekli olabilir.