Nar lekesinden kurtulmanın en etkili yolları

Tek malzeme ile eldeki nar lekesini temizleyin

Nar ayıklama aparatları yaygınlaşsa da elle ayıklamak bazen çok daha pratik gelebilir. Bu lezzetli meyveyi ayıkladıktan sonra ise elde bıraktığı kırmızı lekeyi suyla temizlemek neredeyse imkansız. Aslında elde bıraktığı lekeden tek malzeme ile kurtulabilirsiniz. Hemen her evde bulunan sade soda bu konuda kurtarıcınız olabilir. Sade soda ile elinizi yıkadığınızda lekelerin gittiğini göreceksiniz.

Limon kolonyası kurtarıcınız olacak

Özellikle pandemi dönemiyle hayatımızda daha da sağlam yer edinen limon kolonyası nar lekesini çıkarmak için de harika fikir. Nar lekesinin olduğu bölgeye hızlı müdahalelerde de kesin sonuç alabilirsiniz. Lekenin olduğu yere limon kolonyası damlatın ve bir süre bekleyin. Daha sonra güzelce silin ve lekeden iz kalmadığını görün.

Nar lekesini halıdan kolaylıkla çıkarın

Çok lezzetli bir meyve olan nar havaların da soğumasıyla mutfaklarda yerini almaya başladı. Özellikle çocuklu evlerde en çok karşılaşılan durum ise narın halıya dökülmesi. Halıdaki lekelerin zor çıktığı bilinir ama nar lekesi daha da zor çıkar. Artık o da korkulu rüyanız olmaktan çıkabilir. İhtiyacınız olan tek şey ise karbonat. Bir su bardağı suyun içerisine bir tatlı kaşığı karbonat ilave edin ve karıştırın. Bu karışımı lekeli bölgeye püskürtün. Daha sonra temiz bir bez ile silin ve inatçı nar lekesinden kurtulun.

Kıyafetlerinizdeki nar lekesinden kurtulun

Nar ayıklama sırasında en çok karşılaşılan şey narın etrafa sıçramasıdır. Bu durumda da üzerinizdeki kıyafet neredeyse her seferinde lekelenir. Bu lekelerden kurtulmak için anında müdahale her zaman önemlidir. Tabii kuruduysa da mutlaka bir yolu var, o da deterjan. Kuruyan lekenin üzerine deterjanı döküp biraz bekleyin. Ardından bir bez ile iyice lekenin üzerin deterjanı bastırın ve yıkayın. Lekelenen kıyafetiniz beyaz ise işlem çok daha kolay. Biraz çamaşır suyu tüm lekeyi ortadan kaldırmaya yetecektir.