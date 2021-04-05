Nar çiçeğinin faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? İşte nar çiçeğinin yararları

C vitamini içeriği yüksek olan nar çiçeği, özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı etkili. Ayrıca antibiyotik ve antiosidan özelliği sayesinde vücudunuzu baştan yenileyecek özellikler taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Tığlı Çınar, nar çiçeğinin faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Nar çiçeğinin faydaları nelerdir?

Nar çiçeği, bağışıklık sisteminizin güçlendirilmesine yardımcı oluyor.

Vücuttan her türlü iltihabın temizlenmesini de sağlayan bu bitkiyi kaynatıp ağzınızda 1-2 dakika bekletirseniz diş etlerinize de iyi geldiğini görebilirsiniz.

Yüksek antioksidan içeriğiyle anti-aging etki gösteren bu harika bitki ölü hücreleri yenileme özelliğine de sahip. Düzenli tüketiminde ise cildin parlaklığını arttırmaya yardımcı oluyor.

Başta Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika olmak üzere tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlayan bu bitki kireçlenmeyi önleyici özelliğe sahip olduğundan kireçlenme problemi olanlar, nar çiçeği bitkisiyle bu problemi vücutlarından söküp atabilirler.

Kan şekerini düzenleyen, yüksek tansiyon hastalarına iyi gelen ve kolesterolün düşürülmesine yardımcı olan bu bitkiyi sindirim sıkıntısı yaşayan kişiler de rahatlıkla kullanabilirler.

Kan şekerini dengelediğinden dolayı ani tatlı ataklarını engelleyen nar çiçeği, kilo vermeye de yardımcı. Günde 1-2 fincanı aşmadan tüketeceğiniz nar çiçeğini, çayı diyet programınıza destek olarak ekleyebilirsiniz.

Nar çiçeği nasıl tüketilir?

Bir tutam kuru nar çiçeğini 1-2 fincan kaynamış suya ekleyerek 4-5 dakika demleyebilir ve içerisine tarçın, limon, karanfil ilave ederek tüketebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında bulunduğumuz bugünlerde sıcak çay tüketmekten hoşlanmayanlar, nar çiçeği çayı demlendikten sonra soğuk olarak da tüketebilirsiniz. Özellikle zayıflamak isteyenler günde 1-2 fincanı aşmadan sıcak olarak nar çiçeği çayını tüketebilirler. Yemeklerden 30 dakika önce içilmesi daha uygundur. Uygun diyet program ile desteklenmelidir.