Nane Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Nane Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Aromatik bitkiler arasında öne çıkan nane, yağı ile de günümüzde kendisinden söz ettirmeye devam eden bir bitki. Nane yapraklarından elde edilen ve çok çeşitli amaçlar için kullanılan nane yağı, dünya çapında haklı bir üne haiz. Şöyle ki nane yağı, dünyanın en kullanışlı ve ferahlatıcı etkiye sahip yağlarından biri. Nane yağının, geçmişi ise eski Mısır, Yunanistan ve Roma dönemlerine kadar uzanır. O dönemlerde nane yağının tıbbi amaçlı olarak kullanıldığını doğrulayan kaynaklar bulunuyor.



Nane Yağı Nedir?



Nane yağı, nane (Mentha) bitkisinin yapraklarından distilasyon yöntemi ile elde edilmekte olan aromatik bir diğer deyişle uçucu özelliği olan bir yağdır. Nane yaprakları içeriğinde bol miktarda mentol barındırmaktadır. Su buharının distile edilmesi ile aktif etken maddeler yoğun bir şekilde çıkarılan yağa geçer. Nane yağı, geçmişten bugüne çeşitli tıbbi kaynaklarda özellikle Antik Uzakdoğu tıbbında sıklıkla hakkında bilgiler verilen ve aktif olarak kullanılan bir bitkisel yağdır. Mısır ve Yunan kaynaklarında da bahsi geçen özel bir yağdır.



Nane Yağı Nasıl Yapılır?



Depolarda muhafaza edilen nane yağı, bitkinin düşük sıcaklıklarda ısıtılarak nane neminden yağ çıkarılması sureti ile üretilmektedir. Nane yaprakları ısıtıldığı zaman oluşan buharın soğumasına ve sıvıya dönüşmesine izin verilmektedir. Bu sıvı mentolün yaklaşık olarak %45'ini içermektedir. Nane yağına şifa verici ve aromatik özelliklerini veren mentoldür.



Nane Yağı Neye İyi Gelir?



Nane yağı; irritabl bağırsak sendromu (IBS), mide bulantısı ve diğer sindirim sorunları, ayrıca soğuk algınlığı ve baş ağrıları dahil olmak üzere çeşitli durumlar için bir tedavi, kaşıntı, kas ağrısı ve baş ağrısından kurtulmak için topikal bir uygulama, gıdalarda ve ağız gargaraları gibi ürünlerde aroma maddesi, sabunlara ve kozmetik ürünlere taze, hoş koku katmak için kullanılır.



Nane Yağı Faydaları



Nane yağının insan sağlığına pek çok faydası bulunuyor. Bu faydalarından bazıları şöyledir:



- Mide ağrılarını azaltır.

- Hafif şiddetli öksürüğü giderir.

- Kötü kokan nefesi tazeler.

- Enerjiyi artırıcı etki gösterir.

- Ateş düşürücü özelliğe haizdir.

- Karın ağrısını azaltır.

- Mide bulantısına iyi gelir.

- Baş ağrılarını hafifletir.

- Sindirim problemlerini giderici etkisi vardır.

- Zihinsel odaklanmayı iyileştirir.

- Kaşıntıyı azaltır.

- Kasları yumuşatır, ağrıları giderir.

- Dudaklardaki çatlakları önleyici etki gösterir.

- Hazmı kolaylaştırır.

- Alerjinin rahatlamasını sağlar.

- Saçlardaki kepeğin giderilmesine yardımcı olur.

- Burun tıkanıklığı, astım, bronşit, soğuk algınlığı ile sinüzite iyi gelir.



Nane Yağı Kullanımı



Nane yağı, akne ve sivilce gibi cilt problemlerine karşı cilde uygulanan bakım işlemlerinde masaj yapılarak uygulanabilmektedir. Nane yağı masajı ile yüzde oluşan akne ve sivilcelerin giderilmesi sağlanarak yüzün nemlenmesi sağlanmaktadır. Güneş sebebi ile oluşan yanıkların giderilmesinde nane yağından yararlanılmak istendiğinde nane yağı bir miktar Hindistan cevizi yağı ile karıştırılarak kullanılabilmektedir.



Nane yağı doğrudan ağız yolu ile tüketilmek istenirse bir su bardağı suya bir iki damla nane yağı damlatılarak içilebilmektedir. Nane yağının bu şekilde kullanımı ağız kokusundan kurtulmaya ve hazımsızlık, bulantı gibi problemlerin önüne geçilmesini sağlıyor. Bazı hallerde bulantı problemi için yalnızca nane yağı kokusundan yararlanılması da olumlu sonuçlar vermektedir.