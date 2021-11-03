N ile başlayan kız isimleri nelerdir? N harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İlk harfi N olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Neil 2- Nicholas 3- Nobel 4- Noam 5- Nelly 6- Nicole

N ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

1- Nurdan

2- Naile

3- Neriman

4- Nurgüzel

5- Nihal

6- Nesrin

7- Nalan

8- Nur

9- Nazire

10- Nazlı

11- Nuray

12- Nermin

N Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

1- Nurdan:

Nur kelimesinden türetilmiş olan Nurdan ismi, parıltılı, ışıltılı, gösterişli anlamlarına gelir.

2- Naile:

Erkek çocuklarına verilen Nail isminin sonuna ek getirilerek oluşturulan Naile, maksadına erişmiş, hedeflerini gerçekleştirmiş kimse demektir.

3- Neriman:

Dilimize Farsçadan geçmiş olan Neriman ismi, kudretli, güçlü ve sadık anlamlarına gelir. Ülkemizde bu ismi yaklaşık 60 bin kişi taşıyor. Bu kişilerin 20 bine yakını İstanbul'da ikamet etmektedir.

4- Nurgüzel:

90'lı yılların başından itibaren popüler olmaya başlayan Nurgüzel, geleceği parlak olan güzel kadın manasına gelir.

5- Nihal:

Genellikle Gül ismiyle birlikte kullanılan Nihal ismi dilimize Farsçadan geçmiştir. Nihal, hem taze fidan hem de genç ve güzel sevgili demektir. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de 50 bine yakın kişi bu ismi taşıyor.

6- Nesrin:

Nesrin, ülkemizde daha çok Yaban gülü adıyla bilinen bir gül çeşididir.

7- Nalan:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Nalan ismi, ah eden, ağlayan, sevgilinin hasretiyle feryat figan eden anlamlarına gelir.

8- Nur:

18. yüzyılın ilk yarısından itibaren kız çocuklarına isim olarak verilmeye başlanan Nur isminin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Işık, parıltı

İkinci Anlamı: İnsanın hidayete ermesini sağlayan parlak yol

Üçüncü Anlamı: Allah'ın emir ve yasaklarına uymak, küçük büyük tüm günahlardan uzak durmak

9- Nazire:

Nazire, genellikle gazel türündeki manzum eserlerin bir benzerini aynı kafiye ve vezin ile yazmak manasına gelir.

10- Nazlı:

''Nazlıcan'' şeklindeki kullanımı da yaygın olan Nazlı ismi, narin ve işveli sevgili demektir.

11- Nuray:

Nuray ismi hem parlak ay ışığı hem de yol gösteren anlamına gelir.

12- Nermin:

Arapçada yumuşak anlamına gelen nerm sözcüğünden türetilmiş olan Nermin, hoşgörülü ve merhametli demektir.