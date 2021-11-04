N ile başlayan erkek isimleri nelerdir? N harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

İlk harfi N olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Noach 2- Neil 3- Nathalie 4- Nicole 5- Norman

N HARFİYLE BAŞLAYAN KIZ İSİMLERİ

1- Nail

2- Nedim

3- Nihat

4- Nadim

5- Nazmi

6- Nazım

7- Necip

8- Nami

9- Nebi

10- Nusret

N HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Nail:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Nail isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Bir işi yapma yetkisi ve becerisi olan kimse

İkinci Anlamı: İstediklerine erişmiş, maksadına ulaşmış olan kişi

2- Nedim:

Osmanlı Devletinin ilk yıllarından itibaren kullanılmaya başlanan Nedim ismi, hem sohbet arkadaşı hem de sırdaş manasına gelir. Ülkemizde yaklaşık 7 bin kişi bu ismi kullanıyor.

3- Nihat:

Arapça kökenli bir isim olan Nihat, huy, haslet, doğuştan gelen özellik ve nitelik manasına gelir. Nev-nihad tamlaması ise yeni doğmuş manasında kullanılır.

4- Nadim:

Muminun ve Hucurat Suresi başta olmak üzere birçok surede geçen Nadim ismi Nedamet kelimesiyle aynı kökten türemiştir. Nedamet pişmanlık anlamına gelirken, Nadim de pişmanlık duyan ve tövbe eden demektir.

5- Nazmi:

Nazmi ismi nizam kelimesinden türetilmiştir. Ülkemizde yaklaşık 4 bin kişinin taşıdığı bu ismin iki farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: İşlerini tertipli bir şekilde halleden, çalışkan

İkinci Anlamı: Şiirle ilgili olan

6- Nazım:

Nazmi ismiyle aynı kökten türemiş olan Nazım isminin sözlük anlamı şiirdir. Beyit ya da dörtlüklerle yazılmış olan tüm edebi eserlere manzum ya da nazım denir. Bu isim 19. yüzyıldan itibaren şiir türünde eserler yazan sanatçılar için de kullanılmaya başlanmıştır.

7- Necip:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Necip isminin iki anlamı vardır.

İlk Anlamı: Özü sözü bir olan, dürüst kimse

İkinci Anlamı: Temiz bir soydan gelen, asil

8- Nami:

Nam kelimesinden türetilmiş olan Nami, şanlı şöhretli kimse demektir.

9- Nebi:

Nebi, hem haber veren, müjdeleyen ve uyaran hem de her türlü övgüyü hak eden kişi anlamına gelir.

10- Nusret:

Nusret ismi Allah'ın yardımı ve düşmana karşı elde edilmiş zafer manasına gelir.