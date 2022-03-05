Myelodisplastik Sendrom (MDS) nedir? MDS hastalığı belirtileri ve tedavisi

Halk arasında kemik iliği tembelliği olarak ifade edilen MDS, tıp literatüründe ise “kemik iliği yetmezliği hastalıkları” olarak bilinen hastalık grubu içerisinde yer alıyor. Peki MDS nedir, neden olur? İşte MDS hastalığı belirtileri ve tedavisi...

MDS nedir?

Miyelodisplastik sendromlar (MDS), yeterince sağlıklı kan hücrenizin olmadığı, nadir görülen bir kan kanseri türüdür. Aynı zamanda miyelodisplazi olarak da bilinir.

MDS hastalığı belirtileri nelerdir?

Sahip olduğunuz semptomlar MDS'nin türüne bağlı olacaktır. Çoğu insan için semptomlar başlangıçta hafiftir ve yavaş yavaş kötüleşir.

Şunları içerebilirler:

Halsizlik, yorgunluk ve ara sıra nefes darlığı (düşük sayıda kırmızı kan hücresi nedeniyle)

Sık enfeksiyonlar (düşük beyaz kan hücresi sayısı nedeniyle)

Burun kanaması gibi morarma ve kolay kanama (düşük trombosit sayısı nedeniyle)

Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz, bunlar hakkında doktorunuzla konuşmalısınız.

MDS'li bazı kişilerde herhangi bir semptom görülmez. Başka bir şey için kan testi yaptırdıktan sonra MDS'leri olduğunu öğrenebilirler .

MDS hastalığı neden olur?

MDS'nin nedeni genellikle bilinmemektedir. Buna birincil MDS denir.

Nadiren, MDS'ye kemoterapi neden olabilir. Bu, ikincil MDS veya tedaviyle ilgili MDS olarak bilinir.

MDS normalde ailelerde çalışmaz, ancak bazı nadir türler ara sıra yapar.

MDS hastalığı tedavisi

Alacağınız tedavi türü, sahip olduğunuz MDS türüne, AML geliştirme riskinize ve başka sağlık durumunuz olup olmadığına bağlı olacaktır.

Tedavinin amacı, kan dolaşımınızdaki kan hücrelerinin sayısını ve türünü normale döndürmek ve semptomlarınızı yönetmektir.

MDS'nizin kansere dönüşme riski yalnızca düşükse, ilk başta herhangi bir tedaviye ihtiyacınız olmayabilir ve sadece düzenli kan testleri ile izlenebilir.