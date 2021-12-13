Myastenia gravis nedir, nasıl tedavi edilir? Myastenia gravis nedenleri ve belirtileri

Otoimmün hastalık, bir canlının savunma sisteminin kendi vücut hücrelerine de saldırdığı ve kendi vücut hücrelerini yok etmeye çalıştığı duruma verilen addır. Myastenia gravis ise bu otoimmün hastalıkların bir türü olarak kişilerde çeşitli belirtilerle kendisini gösteriyor. Peki myastenia gravis nasıl tedavi edilir, neden olur? İşte myastenia gravis belirtileri ve nedenleri...

Myastenia gravis nedir?

“Myasthenia gravis” terimi Yunan (myastenia = kas hastalığı) ve Latin (gravis = ağır) dillerinden geliyor. Myastenia gravis, farklı tipleri bulunmakla birlikte, Parasempatik sinir sisteminin etkisiyle genel olarak postsinaptik nöromuskuler bölgedeki asetilkolin reseptörlerine karşı gelişen otoimmün yanıt sonucu oluşan, zamanla değişkenlik gösteren kas zayıflığı ve yorgunluk ile bulgu veren bir hastalıktır. Sık olarak kraniyal sinirler tarafından innerve edilen yüz kaslarında görülmektedir. Solunumu gerçekleştiren kas fizyolojisini etkilemediği sürece ölümcül değildir.

Myastenia gravis kimlerde görülür?

Myastenia gravis, kas güçsüzlüğüne neden olan nadir görülen uzun süreli bir durumdur.

En sık olarak gözleri ve göz kapaklarını, yüz ifadelerini, çiğnemeyi, yutmayı ve konuşmayı kontrol eden kasları etkiler. Ancak vücudun çoğu bölümünü etkileyebilir.

Tipik olarak 40 yaşın altındaki kadınlarda ve 60 yaşın üzerindeki erkeklerde başlayarak her yaştan insanı etkileyebilir.

Myastenia gravis belirtileri nelerdir?

Myastenia gravisin yaygın semptomları şunları içerir:

Sarkık göz kapakları

Çift ​​görme

Yüz ifadeleri yapmada zorluk

Çiğneme sorunları ve yutma güçlüğü

Konuşma bozukluğu

Zayıf kollar, bacaklar veya boyun

Nefes darlığı ve bazen ciddi nefes alma zorlukları

Yorgun olduğunuzda belirtiler daha da kötüleşir. Birçok insan günün sonuna doğru daha kötü olduklarını ve biraz uyuduktan sonra ertesi sabah daha iyi olduklarını fark eder.

Myastenia gravis neden olur?

Myastenia gravis, sinirler ve kaslar arasında gönderilen sinyallerle ilgili bir sorundan kaynaklanır.

Otoimmün bir durumdur, yani bağışıklık sisteminin (vücudun enfeksiyona karşı doğal savunması) yanlışlıkla vücudun sağlıklı bir bölümüne saldırmasının bir sonucudur.

Myastenia graviste bağışıklık sistemi sinirler ve kaslar arasındaki iletişim sistemine zarar vererek kasları zayıf ve kolay yorar.

Bunun neden olduğu net değil, ancak timus beziyle (bağışıklık sisteminin bir parçası olan göğüste bir bez) ilgili sorunlarla bağlantılı.

Myastenia gravisli birçok insan normalden daha büyük bir timus bezine sahiptir. Her 10 kişiden 1'inde timoma adı verilen anormal bir timus büyümesi vardır.

Myastenia gravis nasıl tedavi edilir?

Myastenia gravis semptomlarını kontrol altında tutmaya yardımcı olacak tedaviler şunları içerir:

Semptomları tetikleyen herhangi bir şeyden kaçınmak - bazı insanlar yorgunluk ve stres gibi şeylerin semptomlarını daha da kötüleştirdiğini fark eder

Kas zayıflığını iyileştirmeye yardımcı olan ilaçlar

Timus bezini çıkarmak için ameliyat (göğüste myastenia gravis ile bağlantılı küçük bir bez)

Semptomlar aniden kötüleşirse (örneğin şiddetli nefes alma veya yutma güçlüğü geliştirirseniz) hastanede acilen tedaviye ihtiyacınız olabilir.