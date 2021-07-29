MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriMüzeyyen isminin anlamı nedir? Müzeyyen ne demek? Müzeyyen adının özellikleri, analizi ve kökeni
Geriİsimler Sözlüğü Müzeyyen isminin anlamı nedir? Müzeyyen ne demek? Müzeyyen adının özellikleri, analizi ve kökeni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.07.2021 - 04:22 | Son Güncelleme:

Müzeyyen isminin anlamı nedir? Müzeyyen ne demek? Müzeyyen adının özellikleri, analizi ve kökeni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Müzeyyen isminin anlamı nedir? Müzeyyen ne demek? Müzeyyen adının özellikleri, analizi ve kökeni

''Zeyn'' kelimesinden türetilmiş olan Müzeyyen ismi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Zeyn, süs ve ziynet manasına gelirken, müzeyyen de süslü demektir. Mevcud-u müzeyyen ise süslü ve nurlu varlık anlamına gelir. Bu isim, Osmanlı şairleri tarafından birçok tamlamada kullanılmıştır. Müzeyyen isminin anlamı nedir? Bu isim Kur'an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 55 bin kişi Müzeyyen ismini taşıyor. Bu isim diğer İslam ülkelerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

 Müzeyyen İsminin Anlamı Nedir? Müzeyyen Ne Demek?

 Müzeyyen isminin iki farklı anlamı vardır:

 İlk anlamı: Süslenmiş, hazırlanmış, bezenmiş, güzel hale getirilmiş

 İkinci anlamı: Bezek ve ziynet sahibi

 Müzeyyen İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 8

 Uğurlu sayısı: 2

 Sembol rengi: Sarı

 Müzeyyen İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Müzeyyen isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Vakar ve olgun.

 2- Aşırılıklardan hoşlanmayan, ölçülü.

 3- Güzel giyinmeyi ve görünmeyi seven.

 4- Aile kavramına önem veren.

 5- Açgözlülükten hoşlanmayan ve her zaman azla yetinmesini bilen.

 Müzeyyen Adının Kökeni

 Müzeyyen ismi Arapça kökenlidir. Zeyn kökünden türetilmiş olan bu kelime, 16. yüzyılda literatüre girdi.

 Müzeyyen İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Muazzez

 2- Mualla

 3- Müjgan

 4- Ziynet

 5- Zeliha

 6- Zeynep

 7- Zerrin

 8- Ayten

 9- Gülten

 10- Sude

 Müzeyyen İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Müzeyyen ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi