Müzeyyen isminin anlamı nedir? Müzeyyen ne demek? Müzeyyen adının özellikleri, analizi ve kökeni

Türkiye'de yaklaşık 55 bin kişi Müzeyyen ismini taşıyor. Bu isim diğer İslam ülkelerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Müzeyyen İsminin Anlamı Nedir? Müzeyyen Ne Demek?

Müzeyyen isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk anlamı: Süslenmiş, hazırlanmış, bezenmiş, güzel hale getirilmiş

İkinci anlamı: Bezek ve ziynet sahibi

Müzeyyen İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 8

Uğurlu sayısı: 2

Sembol rengi: Sarı

Müzeyyen İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Müzeyyen isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Vakar ve olgun.

2- Aşırılıklardan hoşlanmayan, ölçülü.

3- Güzel giyinmeyi ve görünmeyi seven.

4- Aile kavramına önem veren.

5- Açgözlülükten hoşlanmayan ve her zaman azla yetinmesini bilen.

Müzeyyen Adının Kökeni

Müzeyyen ismi Arapça kökenlidir. Zeyn kökünden türetilmiş olan bu kelime, 16. yüzyılda literatüre girdi.

Müzeyyen İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Muazzez

2- Mualla

3- Müjgan

4- Ziynet

5- Zeliha

6- Zeynep

7- Zerrin

8- Ayten

9- Gülten

10- Sude

Müzeyyen İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Müzeyyen ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.