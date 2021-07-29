Müzeyyen isminin anlamı nedir? Müzeyyen ne demek? Müzeyyen adının özellikleri, analizi ve kökeni
''Zeyn'' kelimesinden türetilmiş olan Müzeyyen ismi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Zeyn, süs ve ziynet manasına gelirken, müzeyyen de süslü demektir. Mevcud-u müzeyyen ise süslü ve nurlu varlık anlamına gelir. Bu isim, Osmanlı şairleri tarafından birçok tamlamada kullanılmıştır. Müzeyyen isminin anlamı nedir? Bu isim Kur'an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 55 bin kişi Müzeyyen ismini taşıyor. Bu isim diğer İslam ülkelerinde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Müzeyyen İsminin Anlamı Nedir? Müzeyyen Ne Demek?
Müzeyyen isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk anlamı: Süslenmiş, hazırlanmış, bezenmiş, güzel hale getirilmiş
İkinci anlamı: Bezek ve ziynet sahibi
Müzeyyen İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 8
Uğurlu sayısı: 2
Sembol rengi: Sarı
Müzeyyen İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre Müzeyyen isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Vakar ve olgun.
2- Aşırılıklardan hoşlanmayan, ölçülü.
3- Güzel giyinmeyi ve görünmeyi seven.
4- Aile kavramına önem veren.
5- Açgözlülükten hoşlanmayan ve her zaman azla yetinmesini bilen.
Müzeyyen Adının Kökeni
Müzeyyen ismi Arapça kökenlidir. Zeyn kökünden türetilmiş olan bu kelime, 16. yüzyılda literatüre girdi.
Müzeyyen İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Muazzez
2- Mualla
3- Müjgan
4- Ziynet
5- Zeliha
6- Zeynep
7- Zerrin
8- Ayten
9- Gülten
10- Sude
Müzeyyen İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Müzeyyen ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.