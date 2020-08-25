Mutlu aileler demek toplumda sağlıklı bireylerin olması demek

Ailenin, biyolojik yapıyla birlikte ruhsal yapının da temelini oluşturduğunu belirten Psikiyatri Uzm. Dr. Güngör Meydan, ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile toplumun temeli olduğunu vurguladı. Uzm. Dr. Güngör Meydan, "Bireyin gelişmesi, olgunlaşması için bir aileye sonra da topluma ihtiyacı vardır. Yani birey tek başına sağlıklı gelişimini tamamlayamaz" diye konuştu.



Çocuklar ebeveynlerini rol model alırlar



Çocuklar genelde ebeveynlerini model alma yöntemiyle öğrendiğini vurgulayan Uzm. Dr. Güngör Meydan, sağlıklı bir ailenin bireyin gelişiminde oynadığı rolü şöyle anlattı:



"Çocuklar ailede sevgiyi, şefkati, değeri, saygıyı, güveni görürlerse ruhsal yapının temelini oluşturan bu kavramları öğrenirler, içselleştirir ve kendi ilişkilerinde kullanabilirler. Bu kavramlar bireylerde çevreyle sağlıklı ilişki kurmada yol gösterici olur. Evliliklerde çift ilişkileri çatışmalı ise ebeveyn rollerini yerine getirmede de zorluklar yaşandığı yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir. Ebeveynlerdeki zor kişilik örüntüleri, ruhsal bozukluklar veya ailenin yaşadığı ekonomik, sosyal, kültürel gibi dışsal sorunlar işlevsel aile yapısını bozacağı için şiddetin, öfkenin, sevgisizliğin hakim olduğu çatışmalı ilişkiler ortaya çıkaracaktır. Ebeveynler sorunlarını şiddetle öfkeyle kavgayla çözmeye çalışırken çocuklar yine onları rol model alacak, kendi ilişkilerini de bu şekilde kuracaklardır."



Aile kişinin kendini tazeleyebileceği yerdir



Virginia Satir'ın sözlerini de hatırlatan Uzm. Dr. Güngör Meydan, "Ailenin mimarı olan ebeveynlerin ruhsal olarak sağlıklı olmaları mutlu aileleri oluşturacak, mutlu aile de toplumda sağlıklı bireylerin var olmasını sağlayacaktır. Aile terapilerinin annesi olarak bilenen Virginia Satir der ki; aile, diğer her şey aksasa bile kişinin sevgi, anlayış ve destek görebileceği kendini tazeleyebileceği ve dış dünyayla daha etkili şekilde mücadele etmek için yenilenebileceği bir yer olabilir” ifadelerini kullandı.