Mutfaktaki kötü kokulardan kurtulmanın 8 yolu

Mutfakta oluşan kötü kokulardan pratik yolları...

- Limonun gücünü kullanın

Kullandığınız limonları, hemen çöpe atmayın. Küçük parçalara ayırın ve sirke ile dondurun. Kötü koku geldiğini fark ettiğiniz anda hazırladığınız bu küpleri kullanabilirsiniz.

- Mutfak süngerini yenileyin

Mutfakta oluşan kötü kokunun sebeplerinden biri de bulaşık süngeri olabilir. Çünkü, süngerler çeşitli bakteri ve mikroorganizmaları mıknatıs gibi çeker. Çözümü ise birkaç haftada bir süngerinizi değiştirmek.

- Yiyecek kalıntılarını temizleyin

Lavabonun veya bulaşık makinesinin giderinde kalan parçalar, dökülen yiyecek ve içecekler bir süre sonra kötü kokuya sebep olacaktır. Bunun için dökülen yiyecek parçalarını lavaboya gitmeden hızlıca temizlemekte fayda var.

- Buzdolabındaki kokuyu önlemek için...

Küçük bir kaba koyduğunuz karbonatı buzdolabına yerleştirin. Böylece dolap içindeki kokuları engelleyebilirsiniz. Daha sonra ayda bir defa karbonatı yenileyin. Karbonatın daha geniş alanda etkili olmasını isterseniz de derin olmayan bir kaseye koyabilirsiniz.

- Mutfağınızı havalandırın

Yemek pişirirken kokunun kalmamasını istiyorsanız, mutfağınızı havalandırmayı ihmal etmeyin. Yemek pişirirken pencereyi açabilir veya aspiratörü kullanabilirsiniz.

- Artıkları hemen atın

Bazı et ve deniz ürünleri artıkları zamanla kokmaya başlar. Bu artıkları çöpe attıktan sonra çöpü mutlaka evden çıkarın.

- Yemek yaparken sıçramamasına dikkat edin

Bir şeyler pişirirken, ilk dakikalar çok güzel bir koku yayacaktır. Ancak daha sonra böyle olmayacaktır. Özellikle tavada yemek pişirirken etrafa yağ ve ocağın her yerine yağ bulaşabilir. Fakat koruyucu bir kapak kullanırsanız bu durumu önleyebilirsiniz.

- Kokular geçmiyorsa kontrol ettirin

Her yolu denemenize rağmen mutfağınızdaki kötü kokulardan kurtulamadıysanız, profesyonel birine kontrol ettirebilirsiniz. Belki lavaboda sıkışan bir şeyler vardır veya bulaşık makinesinin hortumda bir sorun oluşmuştur. Böylece mutfağınızdaki kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.