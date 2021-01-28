Mutfakta bilinmesi gereken püf noktalar

-Yarım limon kullanmak istediğimizde diğer yarısını nasıl saklayacağımızı bilemiyoruz. Limonun kesik olan kısmına bir miktar toz şeker serpin ve şekerli olan kısmını boş bir tabağa kapatın. Böylece kurumasını bir süre engellemiş olacaksınız.

- Kaynayan tencerenin taşmasını engellemek için kaşığı ters bir şekilde tencerenin üstüne koyabilirsiniz.

-Yumuşamış peynirleri rendelemek oldukça zor. Peynirlerinizi 1-1.30 saat kadar dondurucuda bekletin. Böylece buzlukta bekleyen peynirler sertleşecek ve rendelemesi daha kolay olacaktır.

-Muzları daha uzun süre saklamak için sapların birleşme noktasını streç film ile sarın. Bu şekilde çürümeden muhafaza edebilirsiniz.

-Pişirme esnasında mantarlar çok fazla su verir. Bunu engellemenin en basit yolu pişirdiğiniz tava veya tencerenin ağzını açık bırakmaktır. Böylece mantarların sulanmasının önüne geçebilirsiniz.

-Yemeğinizi yaptınız ve beklediğinizden tuzlu mu oldu? Sakın endişelenmeyin! Tencerenin içerisine ekleyeceğiniz birkaç parça çiğ patates, fazla tuzu alacaktır.

-Daha önce pişirdiğiniz yiyecekleri mikrodalga fırında yeniden ısıtırken yanına bir bardak su koyarsanız yiyeceklerin kurumasına engel olacak, böylece daha taze şekilde tüketeceksiniz.

-Kuruyemişler, nem, oksijen ve sıcaklık gibi dış ortam koşullarında çok hızlı bir şekilde bozulup yumuyaşayabilir. Kabuklu fıstıkları saklamanın birçok farklı yolu var. Bunlardan biri çiğ fıstıkları hava almayacak şekilde kapalı kaplara koyarak dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.

-Ciğer yaparken yumuşak ve lezzetli olması için kızartma ununa bir tatlı kaşığı karbonat ekleyin. Böylece ağızda dağılan ve harika bir lezzet elde edeceksiniz.

- Haşlanmış yumurtaların kolayca soyulması için haşlama suyuna bir dilim limon atın. Soyma işlemi sizi uğraştırmayacak, işiniz kolaylaşacak.

- Sarımsak kabuklarının kolayca soyulması için ise sarımsakları 15 saniye kadar mikrodalga fırında bekletebilirsiniz.