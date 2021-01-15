Mutfak çocuklar için güvenli hale nasıl getirilir?

Çocukların doğuştan gelen merakı mutfağa karşı olan ilgiyi de tetikler. Bir anda dağılan dikkatinizden faydalanıp felaketler yaratabilirler. Peki tehlike nerededir ve nasıl en aza indirilir?

Çocukların kafalarını çarpabileceği veya gözlerini yaralayabileceği keskin kenarlar ve köşeler olup olmadığını kontrol edin. Bu gibi alanlara koruyucu takın.

Tüm elektrik prizlerinin güvenlik kapaklarını kapatın.

Zeminin kaymaz olmasına özen gösterin. Kaymayan kilimler kullanın ve bir şey dökülürse hemen silin.

Çocuklar için risk oluşturabilecek şeylerin bulunduğu tüm dolaplara güvenlik mandalları takın.

Baharatları çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.

Çöp kutusuna atmadan önce plastik poşetleri bir düğüm halinde bağlayarak güvenli bir şekilde atın.

Yemek pişirirken mümkün olduğunda arka gözleri kullanın. En yaygın kazalardan biri de çocukların ocaktaki tencereye uzanıp üzerine dökmesi.