Mutfağınızı yenilemeye ne dersiniz? İşte pratik fikirler...

Mutfağınızda fark yaratabileceğiniz pratik fikirleri incelemeye ne dersiniz? İşte öneriler...

- Renkli veya desenli fayanslar kullanabilirsiniz

Mutfağınıza farklı bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, lavabonuzun ve ocağınızın bulunduğu duvarda farklı ve canlı bir fayans tercih edebilirsiniz. Desenli ve geometrik şekilli karolar oldukça ilgi çekici. Böylece mutfağınıza modern ve canlı bir görünüm kazandırabilirsiniz.

- Açık raflar ekleyebilirsiniz

Standard dolapları yanı sıra açık raflar tercih ederek hem fazladan depolama alanına sahip olabilir hem de en sevdiğiniz mutfak gereçlerini görünür bir alana yerleştirebilirsiniz. Örneğin en beğendiğiniz tabak takımını veya bitkilerinizi açık raflara yerleştirebilirsiniz. Eğer mutfağınızda yeterli alanınız yoksa ve fazla duvar dolabı alanı daraltıyorsa, bunlardan birini veya ikisini çıkarıp alan açabilirsiniz. Bu alana da açık raf yerleştirebilirsiniz.

- Yeni eklemeler yapabilirsiniz

Mutfak tezgahınızı değiştirebileceğiniz gibi dolaplarınızın kulplarını da değiştirerek bambaşka bir hava katabilirsiniz. Metalik ve geometrik şekildeki kulplar da mutfak kapınızı farklı bir şekilde yansıtmanıza yardımcı olabilir. Ancak, yeni kulplarınızın düzgün bir şekilde oturmasını sağlamak için kapı ve dolaplardaki mevcut deliklerin boyutunu kontrol etmenizde fayda var.

- Armatürleri de yenileyebilirsiniz

Mutfak armatürlerini değiştirmek de görünümü yenilemenin ekonomik bir yolu olabilir. Örneğin, mevcut mutfak lavabonuzu değiştirmeden, tüm alanının yeniymiş gibi görünmesine yardımcı olabilir.

- Aydınlatmaları unutmayın

Mutfağınızı yenilerken aydınlatmaları da elden geçirmeyi ihmal etmeyin. Bunun için yemek masasının veya varsa adanın üzerine güzel bir tasarıma sahip sarkıt şeklindeki lambaları tercih edebilirsiniz. Böylece mutfağınızda hayranlık uyandırabilecek bir görüm sağlayabilirsiniz. Ancak, satın almadan önce aydınlatmanın boyutunu göz önünde bulundurmaya ve ışığı doğru yayacak ampulleri seçmeye dikkat edin.



- Zemini de değiştirebilirsiniz

Zemin döşemesi de herhangi bir odanın yenilenmesinde en önemli detaydır. Mevcut zemininiz eskiyse veya sıkıcı geliyorsa, bu kısmı da yenileyebilirsiniz. Laminant veya desenli fayanslar zeminde büyük bir etki oluşturabilir ve göze çarpan ilk özellik haline gelebilir. Alternatif olarak ahşap veya taş görünümü mekanın hissini tamamen değiştirebilir.