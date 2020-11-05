Mutfağınızı düzenlemenize yardımcı olacak öneriler...

Bu ipuçlarıyla mutfağınızı daha düzenli hale getirebilirsiniz.

- Dolaplarınızı bölümlere ayırın

Mutfak dolaplarınızın karışmasını önlemek için sepet veya kutular kullanabilirsiniz. Dağınıklığı önlemede oldukça ideal bir fikir olabilir. Raflarda bulanan eşyaları sıralayın ve her birini kategorize edin. Eğer dolap içlerinde kutu tercih ederseniz, mutfağınızın renk şemasına uygun boyayabilirsiniz. Ayrıca yiyecekleri birbirine karıştırmamak için kavanozları veya kapları etiketleyebilirsiniz.

- Baharatları tek bir yere koyun

Baharat rafınız hep dağılıyor ya da istediğiniz baharatı bulamıyor musunuz? Bunun için baharatlıkları bir arada tutabileceğiniz bir kutuya yerleştirin. Böylece baharatlar tek bir yerde olacağı için daha kolay ulaşabilirsiniz. Ayrıca baharatlıklarınızın üzerine de etiket yapıştırabilirsiniz. Böylece baharat arayışınız minimum seviyede olacaktır.

- Tabakların çizilmemesi için...

Porselen tabaklarınızı iç içe yerleştirirken, aralarına kağıt tabaklar veya kahve filtreleri koyarak çizilmelerini önleyebilirsiniz. Eğer dolabınız tüm fincanları almıyorsa, içine tel raf yerleştirerek fazladan alan da oluşturabilirsiniz.

- Çekmece raylarını sabunlu su ile temizleyin

Çekmecelerin açılıp kapanmasını sağlayan raylara kir birikebilir ve açılıp kapanmalarını zorlar. Bunu önlemek için rayları sabunlu su ile temizleyebilirsiniz.

- Dolaplarınızı fazla tabakla doldurmayın

Çok fazla tabaklarınız olabilir veya güzel bir tabak takımı gördüğünüzde satın alabilirsiniz. Ancak, dolaplarınızın tabaklarla taşmasına izin vermeyin. Tabaklarınızı güzelce ayırarak uygun olan farklı bir dolapta muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca dolap içindeki tencerelerinizi de düzenli tutmak için düzenleyicilerden faydalanabilirsiniz.

- Mutfak bıçaklarını kılıf içine yerleştirin

Keskin bıçaklar her zaman tehlikelidir. Bu nedenle çekmecede bırakmayın. Tezgahınızın üzerinde bıçak için bir alan yoksa, koruyucu kılıflar oluşturabilirsiniz.