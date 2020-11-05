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Hürriyet
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Dekorasyon
Hürriyet Aile Özel / Fotoğraflar: Alamy-iStock
Haber Giriş: 05.11.2020 - 17:52 | Son Güncelleme:

Mutfağınızı düzenlemenize yardımcı olacak öneriler...

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Mutfağınızı düzenlemenize yardımcı olacak öneriler...
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Mutfaklar evin kalbidir. Ancak, gün içinde fazla kullanıldığı için kolayca dağılırlar ve düzenlenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle mutfağınızı pratik bir şekilde düzenlemenin ipuçlarını sizin için derledik.

Bu ipuçlarıyla mutfağınızı daha düzenli hale getirebilirsiniz.

- Dolaplarınızı bölümlere ayırın

Mutfak dolaplarınızın karışmasını önlemek için sepet veya kutular kullanabilirsiniz. Dağınıklığı önlemede oldukça ideal bir fikir olabilir. Raflarda bulanan eşyaları sıralayın ve her birini kategorize edin. Eğer dolap içlerinde kutu tercih ederseniz, mutfağınızın renk şemasına uygun boyayabilirsiniz. Ayrıca yiyecekleri birbirine karıştırmamak için kavanozları veya kapları etiketleyebilirsiniz.

Mutfağınızı düzenlemenize yardımcı olacak öneriler...

- Baharatları tek bir yere koyun

Baharat rafınız hep dağılıyor ya da istediğiniz baharatı bulamıyor musunuz? Bunun için baharatlıkları bir arada tutabileceğiniz bir kutuya yerleştirin. Böylece baharatlar tek bir yerde olacağı için daha kolay ulaşabilirsiniz. Ayrıca baharatlıklarınızın üzerine de etiket yapıştırabilirsiniz. Böylece baharat arayışınız minimum seviyede olacaktır.

- Tabakların çizilmemesi için...

Porselen tabaklarınızı iç içe yerleştirirken, aralarına kağıt tabaklar veya kahve filtreleri koyarak çizilmelerini önleyebilirsiniz. Eğer dolabınız tüm fincanları almıyorsa, içine tel raf yerleştirerek fazladan alan da oluşturabilirsiniz.

- Çekmece raylarını sabunlu su ile temizleyin

Çekmecelerin açılıp kapanmasını sağlayan raylara kir birikebilir ve açılıp kapanmalarını zorlar. Bunu önlemek için rayları sabunlu su ile temizleyebilirsiniz.

Mutfağınızı düzenlemenize yardımcı olacak öneriler...

- Dolaplarınızı fazla tabakla doldurmayın

Çok fazla tabaklarınız olabilir veya güzel bir tabak takımı gördüğünüzde satın alabilirsiniz. Ancak, dolaplarınızın tabaklarla taşmasına izin vermeyin. Tabaklarınızı güzelce ayırarak uygun olan farklı bir dolapta muhafaza edebilirsiniz. Ayrıca dolap içindeki tencerelerinizi de  düzenli tutmak için düzenleyicilerden faydalanabilirsiniz.

- Mutfak bıçaklarını kılıf içine yerleştirin

Keskin bıçaklar her zaman tehlikelidir. Bu nedenle çekmecede bırakmayın. Tezgahınızın üzerinde bıçak için bir alan yoksa, koruyucu kılıflar oluşturabilirsiniz.

 

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