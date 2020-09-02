Mutfağınızdan kötü kokular mı geliyor? İşte başa çıkmanın yolları...

Zaman zaman mutfağınızdan kötü kokular gelebilir. Bu durum biraz can sıkıcıdır. Pek çok kişi bununla mücadele etmek için çeşitli kokular veya temizlik malzemelerini tercih ediyor. Bunlar da sadece istenmeyen kokuları maskeliyor ve kokuyu gidermiyor. Ancak doğru ürünler ve temizli yöntemleriyle bu kokuları kalıcı bir şekilde yok edebilirsiniz.

1- Çöp kutusu

Çoğu kişi evdeki veya mutfaktaki kötü kokunun kaynağı olarak çöpü görürler. Aslında kötü kokuya neden olan her zaman çöp değil, çöp kutusu olabilir. Kutunun içinde zamanla çöpten kalan dökülmeler veya kırıntılar birikebilir. Bu durum göz ardı edildiğinde, çöp torbası değiştirildiğinde bile kötü koku oluşabilir. Bunu önlemek için de çöp kutusunda karbonat veya koku giderici kullanılabilir.

Çöp kutusunda oluşan mikroplardan ve diğer bakterilerden kurtulmak için de dezenfekte özelliği bulunan bir sprey tercih edebilirsiniz. Ayrıca, kutunuzu ılık su ve beyaz sirkeden oluşan karışımla da temizlemeyi deneyebilirsiniz.

2- Buzdolabı

Buzdolabı mutfakların olmazsa olmaz eşyalarından. Yiyecek ve içeceklerimizi depolamak için gün içinde sık sık kullanılıyor. Ancak, kalan yemekler saklanıy ve bunlar da taze pişen yemeklerle karıştırılabilir. Bunu önlemek için, yemeklerinizi ağzı sıkıca kapatılmış bir kapta saklayın. Oluşan kokuyu emmesi için de küçük bir kaba karbonat koyup, ağzı açık bir şekilde buzdolabına yerleştirebilirsiniz.

Ayrıca, buzdolabının raflarını, çekmecelerini ve içini de düzenli olarak temizlemeyi ihmal etmeyin. Karbonat ve ılık su karışımı ile buzdolabının parçalarını güzelce temizleyerek istenmeyen kokuların oluşmasını engelleyebilirsiniz.

3- Bulaşık makinesi

Bulaşık makinesi de mutfakta kötü kokuya neden olan pek çok bakteri ve mikrobu barındırabilir. Uzmanlara göre, bulaşık makinesi küf sporlarını kolayca çeken sıcak ve soğuk bir ortama sahip olduğu için küflenme ve istenmeyen kokular oluşturmaya eğilimli. Özellikle de ısıtma ve soğutma işlemi sırasında kötü koku üretebilir. Bunun olmasını engellemek için filtrenin temizlenmesi sağlanmalı ve makine ılık su ile çalıştırılmalı.

Kokudan kurtulmak için makinede kalan tüm yemek artıklarını temizleyin ve filtreyi de yıkayın. Bunu yapmanın en etkili yolu, bulaşık makinesinin içine iki su bardağı beyaz sirkeyi dökün ve ılık ayarda çalıştırıp temizlenmesini sağlayın. Böylece, makinede kötü kokuya neden olan kalıntılardan kurtulabilirsiniz.

Kötü kokuyla baş etmek can sıkıcı ve uğraştırıcı olabilir. Ancak, düzenli temizlik ile bunun önüne geçebilirsiniz.