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Dekorasyon
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 07.09.2020 - 11:45 | Son Güncelleme:

Mutfağınızda yer açılsın! İşte işinizi kolaylaştıracak depolama fikirleri...

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Mutfağınızda yer açılsın! İşte işinizi kolaylaştıracak depolama fikirleri...
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Mutfakta kullanılan çok fazla araç gereç kullanıldığı için bazen yerleştirmek için uygun yer olmayabilir. Bu yüzden evin diğer odaları için tercih edilen depolama alanları mutfak için de ihtiyaç olabilir. İşte mutfağınızda daha fazla yer açabileceğiniz öneriler...

Yemek hazırlarken veya yerken mutfakta daha rahat hareket etmek isterseniz, çeşitli depolama yöntemleri yardımcınız olabilir. Böylece hem eşyalarınızı kolayca muhafaza edebilir hem de rahatça hareket edebileceğiniz bir alan oluşturabilirsiniz.

Mutfağınızda yer açılsın İşte işinizi kolaylaştıracak depolama fikirleri...

Çekmeceleri daha verimli kullanabilirsiniz

Çatal, bıçak ve kaşıkların yanı sıra pek çok mutfak eşyalarımızı sakladığımız alan çekmecelerdir. Bu alandan daha verim alabilmek için içlerine çeşitli kalıplar alarak veya yaptırarak, kullanımı daha verimli hale getirebilirsiniz. Böylece fazladan alan oluşturmanın yanı sıra araç gereçlerinizi nde darbelere karşı korumuş olursunuz.

Yarı açık rafları da tercih edebilirsiniz

Eğer mutfağınızda boş kalan duvarlarınız varsa yarı açık veya açık raflar tercih ederek saklama alanı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde eşyalarınız için yer açmanın yanı sıra mutfağınıza da farklı bir hava katabilirsiniz.

Mutfağınızda yer açılsın İşte işinizi kolaylaştıracak depolama fikirleri...

Mutfak adası varsa...

Eğer mutfağınızda bir adası mevcutsa alt kısmını depolama alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Bunun için uygun depolama alanı oluşturarak araç gereçlerinizi yerleştirebilirsiniz.

Kutular da işinizi kolaylaştırabilir

Mutfak tezgahınızın alt kısmına küçük kutular yerleştirerek raf gibi kullanabilirsiniz. Böylece en gerekli araçlara da kolayca ulaşabilirsiniz. Ayrıca renkli kutular kullanarak mutfağınızda sıcak bir görünüm elde edebilirsiniz.

Ocak yanına rafları da deneyin

Mutfakta yer alan ocağınızın yanına uygun raflar tercih ederek baharatlıklarınızı veya kavanozlarınızı yerleştirebilirsiniz. Bunun için ocağınıza veya mutfağınıza uyumlu şekilde ve renkte raflar kullanarak hem fazladan yer açabilir hem de yemek hazırlarken baharatlarınıza kolayca ulaşabilirsiniz.

 

 

 

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