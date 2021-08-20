Mutasyonlu virüs nedir, nasıl bulaşır? İşte, mutasyonlu virüs belirtileri ve karantina süresi

Bir buçuk yılı aşkın süredir koronavirüsle (Covid-19) ilgili vaka artıkları, sayılardaki dalgalanmalar, alınan önlemler ve aşılama süreci derken, zaman zaman virüsün mutasyonlu varyantlarıyla da karşılaşıldı. Bu zamana kadar İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantlarından sonra şimdi de Delta varyantının yanı sıra Delta Plus ile ilgili mücadele sürüyor. Bu gelişmelerin ardından mutasyonlu virüsün ne anlama geldiği, nasıl bulaştığı ve belirtileri de araştırılmaya devam ediyor. Peki, Mutasyonlu virüs nedir, nasıl bulaşır? İşte, mutasyonlu virüs belirtileri ve karantina süresine dair bilgiler.

Mutasyonlu virüs nedir?

Covid-19 virüsüne ait mutasyonlar virüs ortaya çıktığı günden bu ana kadar devam etmektedir. İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika mutasyonlarından sonra ortaya çıkan Delta varyantı ve Delta Plus yeni mutasyonlu virüs olarak bilinmektedir. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahip.

Böylesine farklı bir değişiklik virüsün karakterini ve davranış biçimini, bulaş hızını ve şeklini değiştirebileceği için önemlidir.

Plus ön adlı varyant, ilk olarak geçen yıl Hindistan'da tespit edilen ve ikinci dalgada çok sayıda yeni vaka ve can kaybına yol açan Delta varyantı ile bağlantılı.

Mutasyonlu virüs nasıl bulaşır?

Delta Plus, Delta’nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli.

Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını ‘endişe verici’ kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.

Mutasyonlu virüs belirtileri nelerdir?

Araştırmalara göre, Delta varyantına yakalanan hastalar sıklıkla orijinal virüse yakalananların aksine virüse tat ve koku kaybı yaşamıyor.

Delta varyantı öksürük, nefes darlığı, ateş ve vücut ve baş ağrıları gibi belirtileri gösteriyor. İngiltere'de yapılan bir araştırma bu sonuçları destekliyor.

İngiltere'de virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına alarak yapılan araştırmaya göre, koku kaybı olarak da bilinen anosmi artık en yaygın 10 semptom arasında değil.

Mutasyonlu virüs karantina süresi ne kadar sürüyor?

Mutasyonlu virüslerin de karantina süresi covid-19 virüsü taşıyan vakalardakiyle aynı şekilde seyrediyor. Buna göre, karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR testi yapılmaksızın, 14. günün sonunda biter.