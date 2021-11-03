Müşür nedir ve ne işe yarar? Arabada müşür arızası ne demek

Arabada müşür ün ne işlevi olduğunu öğrendikten sonra müşür arızasının neden kaynaklandığını da anlamak mümkün olmaktadır.

Müşür Nedir? Müşür Ne İşe Yarar?

Arabalarda farklı görevleri ve işlevleri olan müşürler bulunmaktadır. Her müşürün ayrı işlevi olduğu gibi bu müşürler sayesinde otomobilin göstergelerin takip etmek ve ideal şekilde kullanmak mümkün olmaktadır.

Müşür çeşitleri şunlardır; yağ müşürü, fan müşürü, termostat müşürü, fan müşürü, radyatör müşürü, debriyaj müşürü, fren müşürü, geri vites müşürü, hararet müşürü olmaktadır. Bunların işlevleri ise geri vites müşürü kontağı açınca fren lambasının yanmasını ve motor çalışınca kendiliğinden kapanmasını sağlamaktadır.

Fan müşürü araçtaki belirli sıcaklıktan fazlasını engellemek için fanı devreye sokan müşürdür.

Hararet müşürü motor suyunun ısındığında uyarı olarak ekrana hararet göstergesi belirtmektedir.

Yağ müşürü yağlanma düzeyini göstermektedir.

Fren müşürü el freni in altında ve ayak freninin altında tespit edilen bir açma kapama düğmesi şeklindedir. Debriyaj müşürü debriyaj pedalının basıldığını ve ayağın debriyajdan çekilip motor gücünün yükselmesini gösterge paneline yansıtma işine yaramaktadır.

Arabada Müşür Arızası Ne Demek?

Araçta müşür arızası göstergeye hatalı bir sinyalini gitmesi sonucu oluşan bir arızadır. Müşür arızasının sorunu ise bağlı olduğu bir parçadan kaynaklanmaktadır. Müşür arızasında yol ve sürüş güvenliği tehlikeye girebilmektedir. Müşür küçük ve kendinden geçmeli bir parça olmasına rağmen araç için önemli ve değerli bir parça olmaktadır.