MuÅŸmulanÄ±n faydalarÄ± saymakla bitmiyor!

MuÅŸmula, kimilerinin sert, kimilerinin de daha olgunlaÅŸmÄ±ÅŸ ve yumuÅŸamÄ±ÅŸ olarak sevdiÄŸi bir meyvedir. BazÄ± kiÅŸilerin ise Ã§ok severek tÃ¼ketmediÄŸi hatta Ã§ok fazla da bilmediÄŸi bir meyvedir. Genellikle beyaz, pembe renklerde Ã§iÃ§ekler aÃ§ar. Meyveler hafif buruk bir tattadÄ±r.

Ekim sonu, kasÄ±m ayÄ± baÅŸlarÄ± gibi hasadÄ± baÅŸlar. BirkaÃ§ ay hasadÄ± sÃ¼rer. Bu yÃ¼zden kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda hasadÄ± devam eder ve ÅŸifasÄ±ndan yararlanÄ±labilir. Fakat birÃ§ok faydasÄ± bulunan bu meyve tam olgunlaÅŸmadan yeÅŸil haldeyken tÃ¼ketilmemelidir. Hatta satÄ±n alÄ±ndÄ±ktan sonra bir sÃ¼re evinizde beklese bile biraz daha olgunlaÅŸÄ±r ve yumuÅŸar. TadÄ± da daha gÃ¼zel olur.

MUÅžMULANIN FAYDALARI NELERDÄ°R?

MuÅŸmulanÄ±n kalsiyum, demir, fosfor, potasyum iÃ§ermesinin yanÄ± sÄ±ra askorbik asitte iÃ§ermesi sebebiyle vÃ¼cuda Ã§ok faydalÄ±dÄ±r. Serinletici olmasÄ± sayesinde vÃ¼cuda ferahlÄ±k verir. Antioksidan Ã¶zelliÄŸi sayesinde zararlÄ± toksinleri yok eder. MuÅŸmula yapraÄŸÄ± ekstresi baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini gÃ¼Ã§lendirir, vÃ¼cuda gÃ¼Ã§ verir. Diyabet yani ÅŸeker hastalÄ±ÄŸÄ± olanlar da bu ÅŸifalÄ± meyveyi tÃ¼ketmelidir. AyrÄ±ca muÅŸmula yapraklarÄ± karaciÄŸere de fayda saÄŸlar. KaraciÄŸeri zehirli maddelerden korur. SakinleÅŸtirici etki saÄŸlar, cilt kanserini Ã¶nler. Depresyona iyi gelmesi de muÅŸmula faydalarÄ± arasÄ±ndadÄ±r. Kusma, mide bulantÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nlemede de yardÄ±mcÄ± olur.

HAMÄ°LELER MUÅžMULA TÃœKETEBÄ°LÄ°R MÄ°?

Hamile kadÄ±nlar da bu ÅŸifalÄ± meyveyi bol bol tÃ¼ketmeli. Ã–zellikle kÄ±ÅŸ aylarÄ±na gireceÄŸimiz ÅŸu gÃ¼nlerde, bu meyvenin pazarlarda ve marketlerde bolca bulunmasÄ± hamileler iÃ§in oldukÃ§a bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸanstÄ±r. Bu yararlÄ± meyve dÃ¼ÅŸÃ¼k yapma riskini azaltÄ±r. DÃ¼ÅŸÃ¼k yapma riski olan gebe kadÄ±nlar bu meyveyi tÃ¼ketmelidir. AyrÄ±ca bel aÄŸrÄ±larÄ±na Ã§ok iyi gelir. AÄŸrÄ±larÄ± hafifletici Ã¶zelliÄŸi de vardÄ±r. Gut hastalarÄ± da bu faydalÄ± meyveyi bolca tÃ¼ketebilirler. Fakat yÃ¼ksek tansiyon hastalarÄ±nÄ±n daha az tÃ¼ketmelerinde fayda var.

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MUÅžMULA ZAYIFLAMAYA YARDIMCI OLUR MU?

MuÅŸmula zayÄ±flamaya da iyi gelir, baÄŸÄ±rsak hareketlerini arttÄ±rarak zayÄ±flamaya engel olan unsurlarÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±r. Bu Ã¶zelliÄŸinden dolayÄ± muÅŸmula Ã§ayÄ± kilo vermek isteyenler tarafÄ±ndan da yaygÄ±n olarak tÃ¼ketilmesi gerekir.

MUÅžMULA Ã‡AYI TARÄ°FÄ°

Bir litre suyun iÃ§ine ince kÄ±yÄ±lmÄ±ÅŸ bir avuÃ§ muÅŸmulayÄ± kaynatÄ±p sÃ¼zdÃ¼kten sonra sÃ¼zme bal ile de tatlandÄ±rarak gÃ¼nde Ã¼Ã§ Ã¶ÄŸÃ¼n birer Ã§ay bardaÄŸÄ± iÃ§ebilirsiniz.Â