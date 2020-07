Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat akor ve gitar ritimleri

G Am D G Em D Em

Em Am Em

Ben yoruldum hayat, gelme üstüme

Em Am Em

Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne

G Am D G

Gözümden, gönlümden düşen düşene

Em D Em

Bu öksüz başıma gözdağı verme

G Am D G Em D Em

Em Am Em

Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme

Em Am Em

Yol verdim sevdanın en delisine

G Am D G

O yüzden ömrümden giden gidene

Em D Em

Şu yalnız başımı eğdirme benim

G Am D G Em D Em

Em Am Em

Ben pişmanım hayat, sorguya çekme

Em Am Em

Dilersen infaz et, kar etmez dilime

G Am D G

Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe

Em D Em

Şu suskun ağzımı açtırma benim