Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Mümin Sarıkaya'nın sevilen şarkısı Ben Yoruldum Hayat'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!
G Am D G Em D Em
Em Am Em
Ben yoruldum hayat, gelme üstüme
Em Am Em
Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne
G Am D G
Gözümden, gönlümden düşen düşene
Em D Em
Bu öksüz başıma gözdağı verme
G Am D G Em D Em
Em Am Em
Ben yanıldım hayat, vurma yüzüme
Em Am Em
Yol verdim sevdanın en delisine
G Am D G
O yüzden ömrümden giden gidene
Em D Em
Şu yalnız başımı eğdirme benim
G Am D G Em D Em
Em Am Em
Ben pişmanım hayat, sorguya çekme
Em Am Em
Dilersen infaz et, kar etmez dilime
G Am D G
Sözlerim ağırdır, dokunur kalbe
Em D Em
Şu suskun ağzımı açtırma benim
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