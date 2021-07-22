Müge isminin anlamı nedir? Müge ne demek? Müge adının özellikleri, analizi ve kökeni

Müge, ülkemizde kız çocuklarına konan popüler isimler arasında yer alıyor. 2021 yılı itibariyle bu ismi taşıyan kişi sayısı 15 binin üzerine çıkmıştır. Bu kişilerin yarısından fazlası İstanbul, Eskişehir ve İzmir'de yaşıyor.

Müge İsminin Anlamı Nedir? Müge Ne Demek?

Müge isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Amerika kıtasının iç kesimlerinde ve Kuzey Avrupa'da yetişen nadir bir çiçek türü

İkinci Anlamı: Beğenilen, takdir edilen

Üçüncü Anlamı: Örnek alınan

Müge İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 4

Uğurlu sayısı: 8

Renk sembolü: Pembe

Müge İsminin Analizi

Harf analizine göre Müge isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Birisine tam anlamıyla güvenmeden onunla samimi olmaz.

2- Detaycıdır.

3- Karakterinden asla ödün vermez.

Müge Adının Kökeni

20. yüzyılda literatüre giren Müge ismi Fransızca kökenlidir.

Müge İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Ege

2- Özge

3- Ece

4- Ezgi

5- Meltem

6- Mehpare

7- Makbule

8- Melike

9- Gülce

10- Merve

Müge İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Müge ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.