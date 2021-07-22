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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 04:05 | Son Güncelleme:

Müge isminin anlamı nedir? Müge ne demek? Müge adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Müge isminin anlamı nedir? Müge ne demek? Müge adının özellikleri, analizi ve kökeni

Dilimize Fransızcadan geçmiş olan Müge, sadece ılıman ve tropikal iklimlerde yetişen bir çiçeğin adıdır. Orijinal dilinde ''Muguet'' şeklinde yazılan bu çiçek, beyaz ve pembe renkte açar. Müge isminin yan anlamı ise şifa veren, tedavi eden ve iyileştirendir. Müge isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Müge, ülkemizde kız çocuklarına konan popüler isimler arasında yer alıyor. 2021 yılı itibariyle bu ismi taşıyan kişi sayısı 15 binin üzerine çıkmıştır. Bu kişilerin yarısından fazlası İstanbul, Eskişehir ve İzmir'de yaşıyor.

 Müge İsminin Anlamı Nedir? Müge Ne Demek?

 Müge isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Amerika kıtasının iç kesimlerinde ve Kuzey Avrupa'da yetişen nadir bir çiçek türü

 İkinci Anlamı: Beğenilen, takdir edilen

 Üçüncü Anlamı: Örnek alınan

 Müge İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 4

 Uğurlu sayısı: 8

 Renk sembolü: Pembe

 Müge İsminin Analizi

 Harf analizine göre Müge isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Birisine tam anlamıyla güvenmeden onunla samimi olmaz.

 2- Detaycıdır.

 3- Karakterinden asla ödün vermez.

 Müge Adının Kökeni

20. yüzyılda literatüre giren Müge ismi Fransızca kökenlidir.

 Müge İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Ege

 2- Özge

 3- Ece

 4- Ezgi

 5- Meltem

 6- Mehpare

 7- Makbule

 8- Melike

 9- Gülce

 10- Merve

 Müge İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Müge ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

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