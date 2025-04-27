Mucize bebek! İki kez doğdu, annesinin hayatını kurtardı

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Rafferty'nin annesi Lucy'e hamileyken yumurtalık kanseri teşhisi kondu. 20 haftalıkken bıçak altına yatan Lucy'nin geçirdiği 5 saatlik operasyon sırasında rahmi içinde Rafferty'le birlikte dışarı çıkarıldı ve kanserli hücreler temizlendi.

Ameliyatın ardından hamileliğine devam eden Lucy, ocak ayı sonunda bir kez daha doğdu.

Lucy'nin Oxford'da bulunan John Radcliffe Hastanesi'ndeki ameliyatını yapan cerrah Hooman Soleymani Majd, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, kendisini ziyarete gelen bebeği gördüğünde daha önce tanışmış gibi hissettiğini belirterek, "Benim için de çok nadir ve duygusal bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

12 HAFTALIK HAMİLEYDİ

32 yaşında olan Lucy Rafferty, kanser teşhisini aldığında 12 haftalık hamileydi. Doktorları endişelendiren kanser, rutin bir ultrason taraması sırasında keşfedilmişti. Bir başka deyişle Lucy hamile olmasa hiçbir belirti göstermeyen kanseri çok geç kalınana kadar fark edilemeyebilirdi.

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Doktorlar, tedavi için bebeğinin doğumunu bekledikleri takdirde kanserin yayılıp Lucy'nin hayatını tehdit edecek bir seviyeye gelmesinden endişe ediyordu. Öte yandan hamilelik, kansere laparoskopi yoluyla müdahale edilmesini önleyecek kadar ilerlemişti.

Bu nedenle doktorlar, radikal bir operasyon önerisinde bulundu. Lucy'nin rahmi bebeğe zarar vermeden karnından çıkarılacak, böylece rahmin arkasındaki yumurtalıklarda bulunan kanserli hücreler muayene edilip temizlenebilecekti.

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Bu işlem hem anne hem de çocuk için riskler taşıyordu ve dünyada sadece birkaç kez yapılmıştı. Soleymani Majd ise bu ameliyatı 10 yılda 4 kez gerçekleştirmişti.

AMELİYAT EKİM AYINDA YAPILDI

Reading'de yaşayan ve özel ihtiyaçları olan çocuklara eğitim veren bir öğretmen olan Lucy ve 42 yaşındaki müzisyen eşi Adam, doktorlarına güvenmeye karar verdi ve operasyon ekim ayında gerçekleştirildi.

Lucy'nin ameliyatı Soleymani Madj'in o güne kadar gerçekleştirdiği en karmaşık operasyon oldu. Çünkü Lucy'deki tümörler ikinci evreydi yani kanser hücreleri yumurtalıkların etrafındaki dokulara da yayılmıştı.

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Ancak ameliyat başarıyla sonuçlandı ve Rafferty ocak ayının sonunda sağ salim doğdu. Bebeğin gelişi Isaac ailesi için özellikle önemliydi çünkü Adam da geçmişte sağlık sorunları yaşamış ve Aralık 2022'de böbrek nakli olmuştu. İyileştikten sonra bir çocuk sahibi olmaya karar verdiklerini belirten Adam, "Yaşadığımız onca şeyden sonra nihayet Rafferty'i kucağımıza almak inanılmaz bir andı" diye konuştu.

RAHMİ İKİ SAAT BOYUNCA VÜCUDUNUN DIŞINDA KALDI

Soleymani Majd'e ameliyatta 3 anestezi uzmanı ve 5 hemşirenin de dahil olduğu 15 kişilik bir ekip destek verdi. Ameliyat sırasında Lucy'nin rahmi yerinden çıkarıldı ancak damarlar korunarak Rafferty'e kan ve oksijen akışının devamı sağlandı. Rahmin sol yumurta kanalıyla olan bağlantısı da korundu.

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Futbol topu büyüklüğündeki rahim ılık ve steril tuzlu su çözeltisiyle dolu bir paketle sarıldı. Böylece rahmin sıcaklığı ve ıslaklığı korundu. İki sağlık çalışanı operasyon boyunca bu paketi ellerinde tutup Rafferty'nin kalp atış hızını ve vücut sıcaklığını izledi. Sıcaklık düşmesin diye paket her 20 dakikada bir yenisiyle değiştirildi.

Cerrahi ekip tümörü kazıyarak çıkardı. Patologların yaptığı incelemede kanserin ikinci evre olduğu doğrulandı.

Soleymani Majd, daha önceki ameliyatlarını çıkarması daha kolay olan birinci evre tümörlere yaptığını belirtti. Kanserli doku çıkarıldıktan sonra Lucy'nin rahmi yeniden karnına yerleştirildi ve kesi kapatıldı.

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Lucy'nin rahmi toplam 2 saat boyunca vücudunun dışında kaldı. Bu süre Soleymani Majd'in daha önceki ameliyatlarının iki katıydı.

Lucy, hiçbir belirti göstermemesine karşın yumurtalık kanseri teşhis ve tedavi edilebildiği için "inanılmaz şanslı" hissettiğini belirtti.