Müberra isminin anlamı nedir? Müberra ne demek? Müberra adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 11 bin kişi Müberra ismini taşıyor. Bu isim, Suudi Arabistan, Mısır ve Cezayir gibi İslam ülkelerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Müberra İsminin Anlamı Nedir? Müberra Ne Demek?

Müberra isminin üç farklı anlamı vardır:

1- (Sözlük) anlamı: Kötülüklerden uzak duran ve hep salih ameller işlemeye çabalayan kul

2- (Gerçek) anlamı: Günahsız, saf, temiz kişi

3- (Yan) Anlamı: Dünya nimetlerine sırt çevirmiş, vaktinin çoğunu ibadet ve zikir ile geçiren kişi, derviş.

Müberra İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 7

Uğurlu sayısı: 3

Sembol rengi: Kırmızı

Müberra İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre Müberra isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Hep salih ameller işlemeye çalışır.

2- Başta şirk, zina ve hırsızlık olmak üzere tüm büyük günahlardan Allah'a sığınır.

3- Temiz kalpli ve iyi niyetlidir.

Müberra Adının Kökeni

Müberra adı Arapça kökenlidir.

Müberra İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Müzeyyen

2- Azize

3- Melek

4- Muazzez

5- Ümran

Müberra İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Müberra ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmektedir. Nur Suresinin 26. ayetinde takva ehli olan kadınların ve erkeklerin, iftiracıların söylediklerinden Müberra yani uzak oldukları bildirilir.