Muaz isminin anlamı nedir? Muaz ne demek? Muaz adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 2600 kişi Muaz ismini taşıyor. Bu ad, Irak, Suriye, Cezayir ve Tunus gibi İslam ülkelerinde daha yaygındır.

Muaz İsminin Anlamı Nedir? Muaz Ne Demek?

Muaz isminin dört farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Haramdan sakınan, günah işlemekten Allah'a sığınan, takva ehli

İkinci Anlamı: Yüce, faik, ulvi

Üçüncü Anlamı: Kıymetli, seçkin, müstesna, muteber

Dördüncü Anlamı: Gözlerden uzak tutulan, korunan, saklanan, gizlenen

Muaz İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 4

Uğurlu sayısı: 7

Renk sembolü: Yeşil

Muaz İsminin Analizi

Harf analizine göre Muaz isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Sözleri ve davranışlarıyla etrafında saygı uyandırır.

2- Kolay kolay sinirlenmez. Her zaman nazik olmaya çalışır.

3- Maddiyata önem vermez.

Muaz Adının Kökeni

11. yüzyıldan beri kullanılmakta olan Muaz ismi Arapça kökenlidir.

Muaz İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Müfit

2- Murtaza

3- Mustafa

4- Muhammed

5- Müslüm

6- Metin

7- Malik

8- Mahsun

9- Mahir

10- Memduh

Muaz İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Muaz ismi Kur’an'ı Kerimde geçmemektedir.