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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 04:03 | Son Güncelleme:

Muaz isminin anlamı nedir? Muaz ne demek? Muaz adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Muaz isminin anlamı nedir? Muaz ne demek? Muaz adının özellikleri, analizi ve kökeni

''İzzet'' kelimesi ile aynı kökten türeyen Muaz ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. İzzet büyüklük ve ululuk anlamına gelirken, Muaz da yüce ve azametli anlamına gelir. Günlük hayatta sıklıkla kullanılan muazzam ve muazzez kelimeleri de bu isimden türetilmiştir. Muaz isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde yaklaşık 2600 kişi Muaz ismini taşıyor. Bu ad, Irak, Suriye, Cezayir ve Tunus gibi İslam ülkelerinde daha yaygındır.

 Muaz İsminin Anlamı Nedir? Muaz Ne Demek?

 Muaz isminin dört farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Haramdan sakınan, günah işlemekten Allah'a sığınan, takva ehli

 İkinci Anlamı: Yüce, faik, ulvi

 Üçüncü Anlamı: Kıymetli, seçkin, müstesna, muteber

 Dördüncü Anlamı: Gözlerden uzak tutulan, korunan, saklanan, gizlenen

 Muaz İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 4

 Uğurlu sayısı: 7

 Renk sembolü: Yeşil

 Muaz İsminin Analizi

 Harf analizine göre Muaz isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sözleri ve davranışlarıyla etrafında saygı uyandırır.

 2- Kolay kolay sinirlenmez. Her zaman nazik olmaya çalışır.

 3- Maddiyata önem vermez.

 Muaz Adının Kökeni

11. yüzyıldan beri kullanılmakta olan Muaz ismi Arapça kökenlidir.

 Muaz İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Müfit

 2- Murtaza

 3- Mustafa

 4- Muhammed

 5- Müslüm

 6- Metin

 7- Malik

 8- Mahsun

 9- Mahir

 10- Memduh

 Muaz İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Muaz ismi Kur’an'ı Kerimde geçmemektedir.

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