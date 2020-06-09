MPV nedir? MPV değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

MPV, kanın pıhtı haline gelebilmesi için görev yapan maddelerin hacmini ölçen test türüdür. Sadece MPV değeri değil, PLT gibi değerlere bakılarak yükseklik ve düşüklük konularında karar verilebilir. Yüksek veya düşük olması, bazı rahatsızlıkların habercisi olabilir.

MPV nedir?

Kanda bulunan trombositlerin hacimleri ve etkinlikleri üzerine belirli bir çıkarım yapılması için MPV testleri yapılır. Kan içerisindeki trombositlerin hem hacimleri hem sayıları ölçülerek değerlendirmeler yapılabilir.

Testler sonucunda, trombosit hacim ve sayılarında değişimler varsa, buna ilişkin bazı gizli rahatsızlıklara işaret ediyor olabilir. Kan hastalıkları ve vitamin eksikliği gibi durumların da ölçülebildiği MPV testi, sağlık hakkında önemli fikirler sunabilir.

MPV değeri kaç olmalıdır?

Trombosit değerleri ölçülen MPV testleri sonuç olarak belirli aralıklarda olmalıdır. CBC testleriyle beraber ölçümünün yapılması oldukça önemlidir. Tek başına trombositlerin sayısında veya hacminde yükseliş-düşüş durumu, herhangi bir şey ifade etmeyebilir. Elbette kesin sonuç alınabilmesi için MPV değerlerinin mutlaka belli referans değerlerinin içerisinde olması gerekir.

Sağlıklı olan kişilerde normal MPV değerleri, 7,5 ile 11,5 fl arasındadır.

Yine bazı durumlarda 9,7 ile 12,8 aralığında olan değerler ortalama MPV olarak kabul edilebilir.

Ölçüm sonuçlarının referans aralığında olup olmadığı, uzmanlar tarafından belirlenebilir. Bu MPV değerlerinde uzman değerlendirmesi oldukça önemlidir.

MPV düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri

MPV düşüklüğü nedenleri

MPV değerlerinin düşmesinde bazı faktörler özellikle etkili olabilir. Ancak kesin olarak MPV düşüklüğü bu tür durumlardan kaynaklanır demek, uzman değerlendirmeleriyle belirlenebilir.

İltihap hastalıkları MPV düşüklüğü nedeni olabilir.

Viral anlamda meydana gelen hastalıklar, düşüklüğün bir diğer nedeni sayılabilir.

Bağışıklık sisteminin zayıf olması ve kansızlık durumu MPV düşüşüne neden olabilecek sebepler arasında yer alır.

Romatizmal artrit ve lösemi de bu nedenler arasında bulunabilir.

MPV yüksekliği nedenleri

MPV değerlerinde oynama olması, çeşitli sebeplerden kaynaklanır. Bu nedenleri doğru şekilde tespit edilmesi çok önemlidir. MPV değerlerinde yükseliş olmasının birçok nedeni olabilir.

D vitamini eksikliği, yükselişin nedenidir.



Kalp rahatsızlığı neden olarak gösterilebilir.

Hipertiroit ve İnme, MPV yükselmesinin nedenleridir.

Yüksek tansiyon yaşanması MPV'nin başka yükseliş nedeni olarak kabul görülür.

Artiyal fibrilasyon MPV değerlerinde yükselmeye neden olabiliyor.

MPV değerlerinde belirgin değişikliklerin nedenleri iyice araştırılmalı ve buna göre belli bir tedavi şekli uygulanmalıdır.

MPV düşüklüğü ve yüksekliği belirtileri

MPV düşüklüğü ve yüksekliğinin görülebilir belirtileri vardır. Bu belirtilere bakılarak değişiklikler fark edilebilir. Bunun için uzmana danışmak çok önemlidir.

MPV düşüklüğü belirtileri;

- Kaslarda ağrıların yaşanması,

- Yaşanan grip enfeksiyonlarının ağır seyredip, uzun sürmesi,

- Sıklıkla yaşanan enfeksiyon durumları,

- Uykusuzluk sorunları ve halsizlik gibi sorunlar,

- Bağışıklığın fark edilebilir biçimde zayıf hale gelmesi.

MPV yüksekliği belirtileri

Baş ağrıları ve fonksiyon bozukluğu MPV yüksekliğini belirtileri arasında kabul edilebilir. Özellikle ara ara seyreden baş dönmesi bunun belirtileri içerisinde bulunabilir.



Eklemlerde ağrılar yaşanması, göğüs bölgesinde belirgin olmaya başlayan ağrılar yaşanması yüksekliğini göstergelerinden birisi sayılabilir.

Kemiklerde zayıflıklar yaşanması, yürümede zorluklar yaşamak bunun göstergesi olabilir.

MPV değerlerinde değişimler olması genellikle belirli nedenlere bağlıdır ve hemen her kişide yukarıdaki belirtilerle değişimler yaşanır.

Ancak bazı insanlarda yaşanan değişimler herhangi bir belirti göstermeyebilir. Bunun için değerlerin mutlaka belirli periyotlarda test edilmesi gerekir. Uzmanlara danışılarak tedavi yöntemleri hakkında geniş kapsamlı bilgi alınabilir.