Motor soğutma suyu nedir, ne işe yarar ve nereye konur? Motor suyu ekleme

Motor suyu tamamen motor sistemi ile bağlantılı bir yapıdır. Tek bir görevi olduğu düşünülür ancak birden fazla görevi ile beraber değişik sorumluluklar alır. Özellikle en soğuk havalarda bile motordan yüksek verim alma noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Motor Soğutma Suyu Nedir?

Motor soğutma suyu aynı zamanda araçlar için antifiriz olarak bilinmektedir. Özellikle soğuk kış günlerinde motorun solmasını engellemek ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak amaçlı görev üstlenmektedir. Aracın kaputu açıldığı zaman sağ tarafta sarı kapaklı bir şişe görünüm üzerindeki bölüm olarak ifade etmek mümkün. Mutlaka düzenli şekilde kontrol edilmeli ve soğutma suyu denetimi yapılmalıdır.

Motor Soğutma Ne İşe Yarar?

Araç içerisindeki en merak edilen konular arasında motor soğutma suyunun ne işe yaradığı geliyor. Bu doğrultuda motor suyunun birden fazla görevi olduğunu ifade etmek mümkündür.

- Araç motorunun geceleri soğuktan donmasını engellemek

- Hararetin aşırı şekilde yükselmesine önlem almak

- Ortaya çıkacak ısıyı etkin şekilde emmek

Yukarıda verilen görevleri ile beraber günümüzde araçlar adına motor soğutma suyu büyük bir öneme sahiptir.

Motor Soğutma Suyu Nereye Konur?

Motor soğutma suyu aynı zamanda antifiriz olarak ifade edilmektedir. Özellikle motorun soğuk kalması ve verimli çalışması açısından büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda kaput açıldı vakit aracın sağ üst kısmında sarı kapaklı bir bölme bulunur. Bu kısımdaki kapak açılmak suretiyle motor suyu eklenebilir. Ancak burada önemli bir detay bulunuyor. Motor sıcakken kesinlikle kapak açılmamalıdır. Sıcaklık gittikten sonra kapak açılmalı ve minimum ile maksimum değer aralığı çizgileri kapsamında motor suyu konmalıdır.

Motor Soğutma Suyu Ekleme

İdeal bir motor soğutma suyu %50 antifriz ve %50 sudan oluşmaktadır. Öncelikle radyatör kapağı açık tutulmalı ve bu süreçte 10 dakika boyunca araç çalıştırılmalıdır. Ardından kaloriferi sıcak konumuna getirmek ve açmak gerek. Bu bağlamda devir dayım ile beraber sıkışan hava çıkacaktır. Daha sonra özel olarak hazırlanmış motor soğutma suyu eklenmelidir. Kapak kapatılması ile beraber daha sonra ilgili bölüm temizlenmelidir. Bu işlemleri gerçekleştirmek suretiyle motor suyunu eklemek oldukça kolaydır.