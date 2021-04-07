Moringa çayı nedir, nasıl tüketilir? İşte moringa çayının faydaları

Moringa çayının uzun adı 'Moringa Oleifera'. Ana vatanı Afrika, Asya ve Orta Amerika olan bu bitki, yaprak ve tohumlarına kadar değerlendiriliyor. Ayrıca Malezya'da da fıstık olarak, Türkiye'de ise çay olarak tüketildiğini belirten Diyetisyen Buket Adanç, moringa çayının faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Moringa çayının faydaları

Yapraklarında yüksek oranda kalsiyum, C vitamini, potasyum ve A vitamini ve bitkisel protein içerir.

Bitki çayı olarak yüksek miktarda antioksidan kapasitesine sahip olan moringa, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor, kansere karşı koruyor.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayan moringa çayı, bu şekilde yağ metabolizmasına olumlu etkiliyor ve kilo vermeyi hızlandırıyor. Ayrıca toksinlerin vücuttan atılmasını da sağlar.

Sindirim sistemine olumlu etkisi 8-12 saat aralığında sürer. Bu şekilde kan şekerinin daha dengeli olmasına yardımcı olur. Ayrıca diyabete karşı da koruyucu etki sağlar.

Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlarken karaciğerin temizlenmesine de yardımcı olur. Böylece hem vücudun genel sağlığını korur hem de yağ yakma görevi yapan karaciğerin görevini daha hızlı yapmasını, dolayısıyla kişinin kilo verme sürecinin hızlanmasını sağlar.

Antioksidan kapasitesi sayesinde hücre yenilenmesine katkı sağlar. Böylece cilt ve saçların kalitesini artırdığı gibi yaraların da daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur.

Moringa çayı, pek çok bitki çayı gibi vücuttaki fazla suyun atılmasını sağlar ve ödem oluşmasına engel olur.

Antibakteriyel ve antifungal özelliği sayesinde enfeksiyonlara karşı korur. Özellikle sık sık boğaz enfeksiyonu yaşadığımız kış aylarında kullanılabilir.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağladığı için de bağırsaktaki parazitleri ve karın şişliğini önler. Üstelik aynı rezene gibi mide ve bağırsakta meydana gelen şişkinliği engeller.

Moringa çayının zararı var mı?

Her besinin tüketim sıklığı ve miktarı oldukça önemli. Çünkü doğru miktarda tüketildiğinde ilaç, gereğinden fazla tüketildiğinde ise zehir olur. Moringa çayının da günlük tüketim miktarı, tüm bitki çayları gibi 3 fincan ile sınırlandırılmalıdır. Aşırı tüketimi böbrekleri yorar ve sindirim-boşaltım sisteminde kalıcı hasara sebep olabilir.

Ayrıca antidepresan, kalp ilaçları ve kemoterapi gibi kuvvetli ilaçlarla tedavi görenler, hamileler, emzirenler ve çocukların kullanmamalıdır. Hipertansiyon hastalarında ise doktara başvurmadan kullanılmamalıdır.

Moringa çayı nasıl yapılır?

Kaynamış suya, moringa çayını ekleyin. Ağzı kapalı bir şekilde 7-8 dakika kadar demleyin ve süzün. En fazla 20 dakika içinde de tüketin. Günde 3 fincandan fazla içilmemeli.