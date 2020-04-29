Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var akor ve gitar ritimleri

Bm

Bir derdim var artık tutamam içimde

A

Gitsem nereye kadar kalsam neye yarar

Em

Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar

Bm

Herkes neden düşman herkes neden düşman

A

Unuttuk hepsini, nuhun nefesini

Em G A

Gelme yanıma sen başkasın ben başka

Bm G Bm G

Bm

Bir derdim var artık tutamam içimde

A

Gitsem nereye kadar kalsam neye yarar

Em Bm

Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar

D F#

Bak bu son perde oyun yok bundan sonra

Bm G

Işık yok hiçbir şey yok,

Em G

Bir derdim var, bir derdim var

Em G A Bm

Bir derdim var, tutamam içimde

Em G A Bm

Bir derdim var artık tutamam içimde