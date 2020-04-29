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Haber Giriş: 29.04.2020 - 17:09,Son Güncelleme:

Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var akor ve gitar ritimleri

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Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Mor ve Ötesi'nin sevilen şarkısı Bir Derdim Var'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!

Bm
Bir derdim var artık tutamam içimde
A
Gitsem nereye kadar kalsam neye yarar
Em
Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar

Bm
Herkes neden düşman herkes neden düşman
A
Unuttuk hepsini, nuhun nefesini
Em                     G                A
Gelme yanıma sen başkasın ben başka

Bm    G   Bm    G

Bm
Bir derdim var artık tutamam içimde
A
Gitsem nereye kadar kalsam neye yarar
Em                                                   Bm
Hiç anlatamadım, hiç anlamadılar

D                              F#
Bak bu son perde oyun yok bundan sonra
Bm                         G
Işık yok hiçbir şey yok,
Em                    G
Bir derdim var, bir derdim var
Em                    G       A       Bm
Bir derdim var, tutamam içimde

Em                           G       A      Bm
Bir derdim var artık tutamam içimde

False
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