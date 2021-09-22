Monopoly nasıl oynanır, oyunda toplam kaç para var? Monopoly en başta ne kadar para dağıtılır?

Monopoly en eski kutu oyunlarından biridir ve popülerliğini halen korumaktadır.

Monopoly Nasıl Oynanır?

Monopoly strateji ve ticaret oyunudur. En az 2 kişiyle oynanan Monopoly en fazla 8 kişiyle oynanabilmektedir. Monopoly tablası açılır ve oyun başlar;

Her yarışmacı öncelikle kendi piyonunu başlangıç noktasına koyar.

Oyuncular arasında bir tanesi aynı zamanda bankayı yönetir.

Oyuncular sırayla zar atar ve en büyük olandan küçük olana doğru sıra belirlenir.

İlk oyuncu zarı atarak gelen zarın sayısı kadar piyonunu hareket ettirir.

Oyuncu bir mülke geldiyse orayı satın alır veya pas geçebilir fakat oyuncu bir göreve geldiyse o görevi yapmak zorundadır.

Bütün oyuncular sırayla aynı işlemleri yaprak oyunun devamlılığı sürdürülür.

Oyuncular daha önceden başkasının uğrayıp aldığı bir mülke gelirse orayı alan oyuncuya kira ödemek zorundadır.

Oyuncular başlangıç noktasına tekrar geldiklerinde veya geçtiklerinde 200 Monopoly parası kazanırlar.

Oyunda evler veya oteller inşaat etmek için aynı renkteki bütün arsalara sahip olmalısınız. Örneğin bütün turuncu renkli arsalar sizde olmadan ev veya otel dikemezsiniz.

Oyuncular kendi aralarında pazarlıklar yaparak arsaları satın alabilir veya takas edebilirler.

Oyuncular oyun ilerledikçe iflas etmeye veya zenginleşmeye başlayacaktır.

İflas etmeye başlarsanız elinizdeki arsaları ya da mülkleri bankaya satarak maddi durumunuzu düzeltmeye çalışabilirsiniz.

Monopoly bir kişinin tüm şehrin sahibi olmasıyla ya da bütün arkadaşlarını batırması ile bitmektedir.

Monopoly’de Kaç Para Var?

Monopoly oyununda oyun parası olarak toplamda 145 bin Monopoly parası bulunmaktadır. Oyununda yer alacak kişilere göre yeterince para bulunmaktadır.

Monopoly En Başında Kaç Para Dağıtılır?

Monopoly oyunun başında herkese 2 adet 500, 4 adet 100, 1adet 50, 1 adet 20, 2 adet 10, 1 adet 5 ve 5 adet 1 Monopoly parası verilmektedir. Her oyuncuya oyun başında toplamda 1500 Monopoly parası verilmektedir.