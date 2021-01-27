Modern doğum kontrol yöntemi: Vazektomi

Ülkemizde maalesef vazektomi (Erkeğin tüplerinin bağlanması) işlemi gereken popülariteyi sağlayamamıştır. Hâlbuki evcil hayvanlar üzerinde sık gerçekleştirilen bu işlem en güvenilir ve başarı şansı en yüksek doğum kontrol yöntemleri arasındadır. Avrupa ve Amerika kıtasında sık olarak yapılan bu işlem hem maddi olarak en uygun hem de yan etkisi olmayan bir prosedürdür.



İşlem sonrası hastalar normal yaşantısına dönebilir

Bu cerrahi işlem kadınlarda olduğu gibi genel anestezi gerektirmez. Poliklinik şartlarında, lokal anestezi altında sperm taşıyan kanalların bağlanması işlemidir. İşlem sonrası hastalar hemen normal yaşantısına dönebilir. Sertleşme ve orgazm sorunu yaratmaz. İşlemin yapılmasından sonraki 3 ay boyunca hastalara ek korunma yöntemi önerilir. Sonrasında korunma başarısı neredeyse %100’dür. Bu işlemi uygulayacağımız bireylerin mutlaka bilinçli ve gönüllü olması, kesinlikle bir daha çocuk sahibi olmak istememesi veya çocuk sahibi olması tıbben sakıncalı olması gerekmektedir. Bu kişilerde işlemin avantajı; lokal, basit bir cerrahi müdahale olması, cinsel yaşamı kesintiye uğratmaması ve başarı şansının %100 olmasıdır. İşlem yapıldıktan sonra hasta tekrar fertil (çocuk sahibi olabilecek) duruma geçmek isterse teknik açıdan zor olan düzeltme ameliyatıyla normale döndürülebilir. Geri döndürme ameliyatının başarı şansının düşük olması nedeniyle işlem öncesinde hiçbir etki altında kalmadan karar vermek oldukça önemlidir.