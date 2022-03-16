Mitomani (Yalan söyleme hastalığı) nedir, kimlerde görülür? İşte, mitomani hastalığı belirtileri

Tıpta, mitomani ya da patolojik yalancı olarak tanımlanan yalan söyleme hastalığı hakkında kesin veriler olmasa da bazı belirtileri kişileri tanımlamaya yardımcı olmaktadır. Peki, mitomani nedir, kimlerde görülür? İşte mitomani hastalığı belirtileri hakkında bilgiler...

Mitomani nedir?

Mitomani, patolojik yalancılık olarak tanımlanan psikolojik bir hastalıktır. Hastalığın adı "mitomani"dir ve bu hastalığa sahip kişilere de "mitoman" denir. Mitomani kelimesi psikiyatride Latince ismi olan pseudologia fantastica olarak adlandırılır. Mitomani kelimesi ise Yunanca bir kelime olan ve efsane anlamına gelen "muthos" ile Latince bir kelime olan ve delilik anlamına gelen "mania" sözcüklerinden oluşmuştur.

Mitomani hastalığı kimlerde görülür?

Mitomani hastaları, hikayelerini genellikle insanları etkileyeceğine inandığı bir şekilde süsleyen kişidir. Patolojik bir yalancı, normal bir yalancıdan farklı olabilir, çünkü patolojik bir yalancı, söylediği yalanın (en azından toplum içinde) doğru olduğuna inanır ve rolü "oynamaktadır". Bazen düzeltilmesi gereken ciddi bir zihinsel sorunu olduğu görülür.

Ancak durumun böyle olup olmadığı açık değildir. Ayrıca patolojik yalancılar tam olarak ne yaptıklarını biliyor olabilirler.

Mitomani hastalığı belirtileri nelerdir?

Mitomani hastalığı olan kişiler genellikle kendilerini doğruyu söylediklerine ikna ederler ve bu da yalan makinesi testlerini ve diğer sorgulamaları değiştirebilir. Bazıları, bir yalana yakalandıklarında, patolojik yalancıların düşman olma veya yalan söyledikleri gerçeğini göz ardı etmeye çalışma eğiliminde olduklarını gözlemlemiştir; çoğu zaman şaka gibi oynarlar.

İleri seviyede mitomanlar, durum ne olursa olsun yalan söylemeye başvuracaktır. Yine, herkes zaman zaman yalan söyler, ancak kompulsif bir yalancı için yalan söylemek rutindir - bu bir alışkanlık ve yaşam biçimi haline gelir.

Rahatlama ve rahatsızlıktan kurtulma (örneğin alkol, uyuşturucu, seks) sağlayan diğer tüm davranışlar gibi, yalan söylemek de çok bağımlılık yapabilir ve durdurulması zor olabilir. Kompulsif yalancı için yalan söylemek güvende hissettirir ve bu yalan söyleme arzusunu daha da artırır.

Mitomani hastalığı tedavisi var mı?

Bağımlılık yapan davranışların çoğu gibi, kompulsif yalan söylemeyi de ilgili kişi için görmek zordur, ancak çevresindekileri incitir. Zorlayıcı yalan, durdurulmazsa, ilişkileri mahvedebilir (örneğin, neden yalan söylemesi gerektiğini görmeye çalışın).

Neyse ki, kompulsif yalan, danışmanlık veya terapi yoluyla ele alınabilir. Ancak, diğer birçok bağımlılık yapan davranış gibi, birinin yalan söylemekle ilgili bir sorunu olduğunu kabul etmesini sağlamak da zor olan kısımdır. Ne yazık ki, birinin bir sorunu olduğunu fark etmesini sağlamak genellikle önce dibe vurmayı gerektirir.